Какие страны белорусам стоит посетить в Европе осенью 23.10.2019, 12:12

Осенью Европа – особенная.

Не расстраивайтесь, если летом не удалось отдохнуть. Осень – прекрасная пора для романтических прогулок уютными живописными улицами Европы. Вы не будете страдать от невыносимой жары, и не будете думать о том, как скорее согреться под одеялом, как зимой. Осенью Европа – особенная. Наслаждаться красочными пейзажами, глинтвейном в кафе и посещать музеи, в которых нет огромной толпы туристов. Krapka.club расскажет, где лучше провести время в Европе осенью.

Если вы до сих пор скучаете по солнцу и теплом, то лучшим местом для отдыха станут южные страны Европы – Италия, Греция, Испания, Португалия, Кипр и Лазурный берег Франции. Температура воздуха и воды вас приятно удивит.

Если же хотите прогуляться уютными осенними улицами, то лучшим вариантом станут следующие страны и города:

Чехия

Германия

Австрия

Польша

Дания

Бельгия

балтийские страны

Венгрия

Швеция

Нидерланды

Итак, уютным городом Чехии, безусловно, является Прага. В октябре здесь проходят ярмарки, которые делают город еще более атмосферным и красивым. Прогуляйтесь по Карловом мосту и Староместской площади, пройдитесь по Вальдшейнскому сада. Непременно попробуйте традиционную уличную еду – трдельник с нутеллой. В ресторанах посмакуйте запеченной свининой с капустой или картофелем. Влюбиться в осеннюю Прагу – очень легко.

В Австрии в первую очередь необходимо посетить невероятную Вену. Она ошеломит вас своим величием и красотой архитектуры. Попробуйте традиционный шоколадный торт Захер и посмакуйте настоящей венской кофе. Вечером посетите известную Венскую оперу.

Однако, Вена – единственный город в Австрии, который вас удивит. Слышали когда-нибудь о Инсбрук и Зальцбург?

В Польше немало красивых городов – Краков, Варшава, Гданьск, Люблин. Не менее красивая природа. Например, Морское Око – горное озеро невероятной красоты, которое находится в Польше в горах Татрах. Путешественники со всегомира отправляются в путешествие, чтобы посмотреть в его бирюзовую глубину и насладиться уникальной природой.

В Дании посетите столицу Копенгаген. Столица Дании раскинулась на трех островах, а население ее не превышает 600 000 человек. По узким улочкам, зеленым паркам и уютных набережных жители и туристы передвигаются в основном на велосипедах. Копенгаген считается одним из старейших городов Европы, где современная архитектура гармонично сочетается со старыми зданиями.

Бельгия – маленькое королевство Западной Европы с площадью меньшей, чем Харьковская, Одесская или Черниговская области. Бельгия – невероятная страна, в которую можно влюбиться с первого взгляда. А близкое знакомство с этим уютным уголком Европы, в котором находится множество древних городов, привлекающих внимание туристов своей средневековой архитектурой, только усилит чувство и вызовет желание приезжать сюда снова и снова.

Балтийские страны приятно порадуют вас низким ценам. Туристы любят узкие уютные улочки Латвии, Литвы и Эстонии. Хотя эти страны входили в состав СССР, однако сейчас уровень жизни там значительно выше. Это действительно европейские страны с высоким уровнем жизни.

Разделенный, в центре рекой Дунай, Будапешт объединяет два города. Контраст между зелеными холмами Буды с дворцами Габсбургов и мощеными улочками и домами в стиле барокко и широкими бульварами Пешта вместе с суетливым деловым центром и атмосферными «барами на руинах» предоставляет городу неповторимой индивидуальности. Прогуливаясь по городу, вам может показаться, что вы попали в королевский квартал – и вы будете правы. Как и Вена, Будапешт был провозглашен столицей Австро-Венгерской Империи в 1867 году и получил статус имперского города.

Швеция – северная страна Европы, поэтому даже осенью здесь достаточно прохладно. По очень низким ценам вы можете добраться сюда на пароме из стран Балтии. Уверены, что это будет невероятно. Швеция – дорогая страна, но вы можете бесплатно прогуляться по живописным улицам Стокгольма и по низким ценам попробовать вкусную уличную еду.

Нидерланды часто посещают весной, когда там цветут тюльпаны. Однако, и осенью там есть на что посмотреть. Здесь можно посетить разнообразные и необычные музеи, красивые парки, выставки на любой вкус, театры и т.д. Чего только нет в этом городе!

Следовательно, не сомневайтесь и непременно посетите Европу осенью! Вы будете приятно удивлены атмосферой живописных европейских городов.