Горбачев — переписчикам: Сорри, до свидания 4 23.10.2019, 14:46

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Виктор Горбачев

И вновь о переписи.

- Мало того, что они ежедневно выискивают и выхаживают по квартирам, пытаясь отловить все, что движется, так еще и оставляют за собой бумажные носители. В почтовых ящиках, в дверях квартир, на подъездных дверях. Двигаются по следам и лезут во все щели. Задача — каждого прищемить и показать, кто в доме хозяин, пишет в «Фейсбуке» блогер и предприниматель Виктор Горбачев.

Сори. До свидания.

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