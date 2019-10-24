«Строилось для элиты»: как сегодня выглядит VIP-жилье из 1990-х и 2000-х 6 24.10.2019, 9:19

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Иллюстрационное фото

Каждое дитя перестройки мечтало смотреть на Свислочь из своей пятикомнатной квартиры и запивать «Сникерс» «Кока-Колой».

Время не щадит ни бюджетные панельки от МАПИДа, ни элитные дома с претензией на роскошь. Как только в новостройке перестают греметь перфораторы, начинается долгий и неизбежный путь к ветшанию. Есть ли в Минске VIP-жилье, которое, как дорогое вино, с годами стало лучше? Как сегодня выглядят подъезды, территория дворов и детские площадки некогда элитных новостроек? Насколько они соответствуют современным представлениям о комфорте? Все это Onliner попытался выяснить, объездив десятку престижных жилых комплексов, построенных 10—30 лет назад, и выставив им оценки.

Журналисты оценивали жилые комплексы по пяти параметрам:

Состояние двора и детской площадки.

Чистота подъезда.

Отсутствие свалки машин во дворе.

Отсутствие стихийно застекленных балконов и кондиционеров на фасаде, а также однородная отделка мест общего пользования (бесконечные вазоны и ковры у лифта мы считали недостатком).

Соответствие архитектуры дома современным представлениям о престижном жилье, которые очень изменились за последние 10 лет.

Начнем экскурсию с более древних домов и постепенно переместимся в те, что поновее.

Жилой дом «Панорама» на улице Сторожовской, 8 (1987—1998 годы)

Этот дом начали строить перед самым закатом СССР, а закончили 11 лет спустя. За это время в нем, как и во всей стране, произошли серьезные социальные перемены: в советское время квартиры здесь совершенно бесплатно выделялись очередникам, а в девяностые продавались за большие деньги. В «Панораме», как в Ноевом ковчеге, поселились все: многодетные, афганцы, семьи ученых и, само собой, «новые белорусы», стремительно разбогатевшие на фоне общей бедности и разрухи.

«Панорама» стала легендой, символом достатка и благополучия: каждое дитя перестройки мечтало смотреть на Свислочь из окна своей пятикомнатной квартиры и запивать «Сникерс» «Кока-Колой».

Сегодня «Панорама», конечно, уже не та. Поскольку дом стоит на самом видном месте города и на его фоне постоянно проходят народные гуляния, вечерние променады и торжественные процессии, фасад стараются держать в порядке. Но внутри «Панорама» мало чем отличается от сотен других домов той же эпохи: неопрятный подъезд, сожженные кнопки лифта и вездесущие теги на стенах. Правда, некоторые жильцы-«чистоплюи» сбрасываются на ремонт своего этажа и регулярно проходятся по полу шваброй, потому что знают: на ЖЭС в этом смысле рассчитывать не приходится.

Разные этажи одного и того же подъезда в «Панораме» отличаются до неузнаваемости. На одном вы встретите идеальную чистоту и дорогую плитку под мрамор, на другом — оплеванные стены и сожженные кнопки лифта. А последний подъезд знаменитого дома на Свислочи имеет особенную архитектуру, панорамное остекление первого этажа и консьержа на входе.

— Чисто и красиво там, где живут сознательные люди, — говорит Татьяна, жительница знаменитого дома на Свислочи. — Вот мы сложились на ремонт первого этажа в подъезде — стало красиво. Те, кто хотел, отремонтировал свой этаж. Но на многих этажах натуральный «бомжатник». Точно так же с уборкой. Если вы посмотрите, как выглядит пожарная лестница, вы придете в ужас. Все грязно, исписано маркерами. Раньше хоть плохо, но убирали, сейчас не убирают вообще. Только небезразличные жильцы, включая меня, время от времени машут тряпкой в подъезде. «О! Вы моете? Спасибо!» — говорят мне соседи. А я все надеюсь, что моему примеру кто-то последует.

Жильцы у нас не очень сознательные. Когда просили соседей скинуться на железную дверь с домофоном, они отвечали совершенно наивными репликами: «А почему государство нам железную дверь не поставит?» За 30 лет здесь сменились поколения, въехали новые, обеспеченные люди, но никуда не делось представление о том, что государство им что-то должно. И приходится объяснять этим вроде как образованным товарищам, что раньше они жили в государственных квартирах, а теперь их жилье принадлежит им самим и только они могут привести его в порядок.

— По сегодняшним меркам здесь обычные квартиры: ну комнаты квадратные, ну кухня 9 метров — так называемый «чешский проект». Сегодня такими планировками никого не удивишь. Зато центр города, набережная Свислочи, во всех квартирах с момента заселения лежит паркет. Так что лично я не хочу этот дом ни на что менять, — резюмирует Татьяна.

2,8

Жилой дом «Панорама»

Состояние двора и детской площадки — 5

Чистота подъезда — 3

Отсутствие машин во дворе — 0

Однородность фасада и мест общего пользования — 3

Современность архитектуры — 3

Дом на улице Пулихова, 43 (1999 год)

Закройте глаза и попробуйте визуализировать типичный элитный дом 1999 года постройки. Можем поспорить, что в вашем воображении материализовались кирпич и башенки имени Уолта Диснея. Именно так выглядит 9-этажка на улице Пулихова через дорогу от парка и реки Свислочь: подземный паркинг, огороженная территория двора и туи в цветниках возле подъезда. Входные группы здесь обычные, подъезды обычные, окна даже меньше, чем у соседних «брежневок».

Этот дом не был легендой, но, посмотрев на него, дети перестройки всплакнут от ностальгии. Здесь собраны все клише и невинные мечты постсоветского человека о красивой жизни в красно-кирпичном замке.

Пожалуй, этот дом мог бы претендовать на звание престижного, если бы не ужасное состояние детской площадки. Ее здесь просто нет, если не считать рытвин в заросшей песочнице, которые дети раскопали от отчаяния и безысходности. Подземный паркинг почему-то не спасает от свалки машин во дворе. В общем, от былого лоска сегодня остались только зеркальный лифт и пушистые туи.

4,6

Дом на Пулихова

Состояние двора и детской площадки — 3

Чистота подъезда — 7

Отсутствие машин во дворе — 4

Однородность фасада и мест общего пользования — 6

Современность архитектуры — 3

Жилой комплекс на улице Беды, 6, 8, 10 (2000 год)

Те, кто искал жилье в год миллениума, помнят его до сих пор. Элитный и пафосный, с белым фасадом и благородной архитектурой, жилой комплекс на Беды манил своим статусом и пугал ценами. Что здесь осталось от былого престижа? Пожалуй, все такой же красивый фасад с французскими балконами, просторный двор, некоторое количество туй во дворе и отдельная комната для мусоропровода.

На этом — все. У комплекса нет собственного паркинга (тот, что неподалеку, принадлежит кооперативу), поэтому у дома неизбежно паркуются десятки автомобилей. Большинство подъездов обслуживаются ЖЭСом, их состояние далеко от идеала, а жители ведут чрезвычайно агрессивную переписку друг с другом, пытаясь призвать к порядку.

Из объявлений на стенах мы поняли, что в доме на Беды кто-то регулярно ворует вазоны с цветами, курит в подъезде и вытряхивает пылесос возле мусоропровода. В общем, не жильцы, а катастрофа.

Что хорошо в этом комплексе, так это архитектура. Как ни крути, он вполне соответствует представлениям о современном жилье. Просторные квартиры с большими окнами, французскими балконами и общий вид дома с улицы Беды заставляют отнести его к весьма удачным для своего времени проектам, которые не зря назывались элитными. Жаль, что былой лоск не удалось донести до наших дней.

4,8

Жилой комплекс на Беды

Состояние двора и детской площадки — 5

Чистота подъезда — 3

Отсутствие машин во дворе — 4

Однородность фасада и мест общего пользования — 5

Современность архитектуры — 7

Дом депутатов в Казарменном переулке, 4 (2002 год)

Этот дом находится, пожалуй, в самом лучшем месте Минска — прямо в парке 40-летия Октября на благоустроенной набережной реки Свислочь. Здесь никогда не бывает шумно, хотя под землей лежит метро, а через мост клубится Октябрьская и гремит рейвами OK16. В общем, перед вами настоящий райский остров с поправкой на суровую минскую действительность.

Но и здесь не все слава богу. И жильцы винят во всем депутатов. Причем не тех, которые дают пустые обещания по телевизору, а тех, которые живут с ними в одном подъезде.

— Здесь все очень плохо, — без особых вступлений начинает рассказ разочарованная жительница. — Этот дом строило Главное хозяйственное управление при президенте, и часть квартир в нем выделялась депутатскому корпусу в качестве служебного жилья. А депутаты — такие слуги народа, которые убеждены, что это народ их должен обслуживать. Поэтому товарищество собственников мы при всем желании не организуем: нам придется брать финансовую нагрузку за депутатов на себя.

Дом стоит на обслуживании ЖЭСа, бардак полнейший, такой же, как во всей стране. Мало кто из депутатов здесь живет. Живут их дети, родственники, квартиры сдаются в аренду совершенно посторонним людям. Для них это «казенный дом», понимаете?

— Зато детская площадка — просто сказочная, — стараемся мы отметить лучшее.

— А это город делал. Пару лет назад на благоустройство этой набережной и парка были выделены большие бюджетные средства. И возле нашего дома действительно появилась чудесная детская площадка. Но она не наша, она принадлежит всем горожанам и их детям.

Этот дом, может, и задумывался как элитный, но при его строительстве сэкономили на всем, на чем можно было сэкономить. В первые годы после сдачи в эксплуатацию его называли «Титаником», потому что здесь регулярно случались потопы. Да, у этого дома великолепное расположение, хорошая архитектура, отличные планировки. Но в самом доме — бардак.

6,5

Дом депутатов

Состояние двора и детской площадки — 9

Чистота подъезда — 3

Однородность фасада и мест общего пользования — 7

Современность архитектуры — 7

Дом на улице Белорусской, 17 (2003 год)

Это еще одна многоэтажка на берегу Свислочи, рядом со стадионом «Динамо» и общежитием БГТУ. В ее архитектуре башенки и красный кирпич уступили место разноцветной штукатурке и стилю деконструктивизм. Шел 2003 год от Рождества Христова.

Дом состоит из двух подъездов с единой входной группой. Когда-то она наверняка смотрелась престижно, но сейчас красивая плитка разбилась, а новую никто не уложил. Во дворе дома — свалка автомобилей, запаркованных безо всякой системы.

В подъездах — дичь и пестрота, словно здесь устраивали смотр-конкурс на лучшее убранство. Где-то устелен ковер, где-то — плитка под мрамор, где-то стоят громоздкие вазоны с цветами или пафосная тумба из-под телевизора, которую жалко было отнести на помойку.

Некогда элитный дом на Белорусской, 17, доказывает, что товарищество собственников — отнюдь не панацея от всех бед. Если лифтовые холлы выглядят еще терпимо, то пожарная лестница пребывает в совершенно печальном состоянии. За детскую площадку на набережной можно поставить зачет, но и ее время не пощадило.

4,4

Дом на Белорусской

Состояние двора и детской площадки — 6

Отсутствие машин во дворе — 3

Чистота подъезда — 5

Однородность фасада и мест общего пользования — 2

Современность архитектуры — 6

Клубный дом на улице Румянцева, 7 (2005 год)

В двух шагах от парка Горького, рядом с посольскими особняками расположено несколько представительных пятиэтажек — дома №3, 5, 7 по улице Румянцева. Одна из них — 7-я — сдавалась в эксплуатацию еще в 2005 году. Если предположить, что в Минске существуют клубные дома, то перед вами один из них. Жилье здесь на стадии строительства не выставлялось в открытую продажу, не были известны ни цены, ни планировки. Даже колоссальный достаток не мог гарантировать попадание в клуб жильцов, двери которого были открыты лишь для ограниченного круга лиц.

Но прошли годы, и тайное стало явным: жилье в «секретных» новостройках начало выставляться на продажу, и выяснилось, что изнутри они выглядят совсем не так, как рисовало бурное воображение.

Да, здесь приятный подъезд с французскими окнами, но отделка не блещет ни роскошью, ни современностью. Да, у дома есть огороженная территория на крыше подземного паркинга, но она просто выложена тротуарной плиткой — ни травинки, ни деревца. Дети «мажоров» из элитного дома вынуждены внедряться в песочницу к простым «нищебродам», потому что своей детской площадки у них нет. И при этом на Румянцева продаются баснословно дорогие квартиры.

От былой «клубности», судя по всему, тоже мало что осталось: в доме живет четыре семьи, остальные шесть квартир пустуют или сдаются в аренду. Среди плюсов можно отметить чрезвычайно бдительного (и слегка агрессивного) консьержа и возможность попасть из подземного паркинга прямо на лифте на любой этаж без необходимости выходить на улицу.

7

Клубный дом на Румянцева

Состояние двора и детской площадки — 2

Чистота подъезда — 10

Однородность фасада и мест общего пользования — 10

Современность архитектуры — 6

Квартал «Ясный бор» на улице Стариновской (2005 год)

Этот красивый жилой комплекс стал своеобразным символом Уручья — именно он встречает нас на въезде в город. «Ясный бор» состоит из двух кварталов, построенных в едином архитектурном стиле: красный кирпич, зеленые крыши, коричневые оконные рамы. И пусть его многоугольные эркеры со скатными мансардами давно вышли из моды, за 14 лет с момента постройки комплекс сумел сохранить единый архитектурный облик, а вместе с ним — по-европейски приятную ауру. Квартал находится прямо в сосновой роще. Здесь же, на опушке, жильцы оборудовали отличную детскую площадку. В одном из домов на первом этаже действует спортивный комплекс с бассейном, а под землей имеется подземный паркинг. Правда, он не спасает от машин во дворе.

— Все хорошее, что здесь происходит, мы делаем за свой счет: цветы, картины, новая плитка у подъезда, зеленые насаждения, ландшафтный дизайн, — говорит жительница квартала «Ясный Бор». — Раньше мы даже газон косили. Сейчас это все-таки делают работники ЖЭСа. А всего два года назад этот дом обслуживался товариществом. Но одной жительнице оно не нравилось, и она его развалила. С тех пор не стало ни дешевле, ни лучше.

— Конечно, с момента заселения эти дома немного потеряли свой лоск: жильцы начали стеклить балконы, менять окна. Причем одним хватает вкуса сделать рамы коричневыми, другие ставят обычные белые стеклопакеты. В Европе в таких жилых комплексах вообще ничего нельзя поменять: все согласно архитектурной концепции, все по регламенту. А у нас каждый делает то, что ему вздумается, — критична жительница «Ясного Бора» к своим соседям.

6,5

Квартал «Ясный бор»

Состояние двора и детской площадки — 7,5

Отсутствие машин во дворе — 4

Чистота подъезда — 8

Однородность фасада и мест общего пользования — 7

Современность архитектуры — 6

Жилой комплекс «Залаты маёнтак» (2007 год)

«Залаты маёнтак» начал строиться еще в середине нулевых и возводился мучительно долго. Его архитектура до наших дней успела сильно устареть. Круглые фасады и огромные метражи квартир — сегодня уже не «свэг».

Зато обслуживаются эти дома как надо. Особенно радуют ландшафтный дизайн и тот факт, что товарищество собственников закрыло внутренний двор от всех автомобилей, кроме спецтехники, хотя изначально здесь был предусмотрен сквозной проезд. С тех пор здесь слишком много тротуарной плитки, но и зелени хватает.

С парковкой, однако, стало туго. Жилой комплекс обеспечен ей из расчета одно машино-место на квартиру, но многие семьи имеют по два авто. Поэтому товарищество за свой счет оборудовало наземную стоянку за забором жилого комплекса и повесило объявление с просьбой к посторонним не парковаться. Естественно, это не сработало, а просьбы поставить запрещающий знак встречают закономерное непонимание среди чиновников: земля-то под парковками общественная, следовательно, пользоваться ей могут все.

7,8

Жилой комплекс «Залаты маёнтак»

Состояние двора и детской площадки — 8

Отсутствие машин во дворе — 10

Чистота подъезда — 10

Однородность фасада и мест общего пользования — 7

Современность архитектуры — 4

Жилой комплекс на улице Жасминовой (2010 год)

Этот жилой комплекс тоже заслуживает похвалы за состояние двора, но удручает присутствием автомобилей на огороженной территории (при наличии подземных паркингов) и скучной архитектурой подъездов. Все это — камень в огород проектировщиков: 10 лет назад могли бы придумать что-нибудь посвежее. Размеры квартир здесь тоже по современным меркам избыточные, а раскраска фасадов в полосочку и снежинку вызывает смутные ассоциации с дошкольным учреждением. Так не должно быть. Архитекторам — незачет.

6,6

Жилой комплекс на Жасминовой

Состояние двора и детской площадки — 7

Отсутствие машин во дворе — 4

Чистота подъезда — 10

Однородность фасада и отделки мест общего пользования — 7

Современность архитектуры — 5