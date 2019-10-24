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Социологи: Зеленскому доверяют 66% украинцев

  • 24.10.2019, 13:57
Социологи: Зеленскому доверяют 66% украинцев

На первом месте в рейтинге доверия — волонтеры и ветераны АТО.

Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», пишет «Новое время».

При этом волонтерам доверяют 69% опрошенных, а ветеранам АТО — 67%. Доверие к армии высказали 65% украинцев, а к церкви — 56%.

Общественным организациям доверяют 48% украинцев, городским и сельским мэрам — 47%, Нацгвардии — 46%, Кабмину — 45%, Верховной Раде — 44%, местным СМИ — 43%, общенациональным СМИ — 42%, СБУ — 38%, областным государственным администрациям — 32%.

Другим институтам скорее не доверяют, чем доверяют. Так, полиции не доверяют 49%, доверяют — 31%, пограничной службе — 41% и 23% соответственно, Госбюро расследований — 41% и 23%, налоговым органам — 50% и 20%, таможенным органам — 51% и 19%, НАБУ — 49% и 17%, НАПК — 48% и 15%.

Больше всего украинцы не доверяют органам прокуратуры (62%) и судам (66%).

Опрос проводился с 19 по 22 октября.

Было опрошено 2500 человек методом личного формализованного интервью.


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