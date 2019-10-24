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Все ушли, а мы остались

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  • 24.10.2019, 17:19
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Все ушли, а мы остались

Всемирный банк еще польстил Беларуси в своем отчете.

На 12 позиций Беларусь опустилась в рейтинге ведения бизнеса Всемирного банка по сравнению с предыдущим годом. Сейчас мы на 49-й строчке из 190 стран, в прошлом году были на 37-й, пишет "Еврорадио".

Что же произошло за год?

Рейтинг составляется по 10 показателям: регистрация предприятий, получение разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения, регистрация собственности, получение кредитов, защита миноритарных инвесторов, налогообложение, международная торговля, обеспечение исполнения контрактов и доступность процедуры банкротства.

По данным составителей рейтинга, из всех показателей по количеству баллов в Беларуси незначительно ухудшился только один: "Защита миноритарных инвесторов". Речь про акционеров, пакет акций которых не позволяет им напрямую участвовать в управлении компанией.

По словам экономиста Леонида Фридкина, Всемирный банк еще польстил Беларуси в оценке "защиты миноритарных инвесторов".

На мой взгляд, у нас в корпоративном управлении вообще очень большие проблемы. И с прозрачностью отчетности, и с правоприменительной практикой. Насколько я могу судить, у нас миноритарные акционеры очень слабо защищены", — говорит Леонид Фридкин.

Тем не менее как всего лишь один показатель мог так подпортить позицию в рейтинге?

Леонид Фридкин объясняет: у нас не ухудшились условия ведения бизнеса, они просто остались прежними по сравнению со всеми теми улучшениями, которые проводят другие страны.

"Все ушли, а мы остались. Грубо говоря, пока все улучшали бизнес-климат и интенсивно проводили реформы, которые по методике Всемирного банка идут в зачет, в Беларуси ничего подобного не произошло", — говорит Фридкин.

Реформ — 0

По словам Леонида Фридкина, среднестатистическая белорусская компания за этот год никаких существенных изменений не ощутила:

"Всемирный банк берет для оценки именно среднестатистическую компанию. Не резидентов Парка высоких технологий, не компании в Оршанском районе, а обычную среднюю фирму, а для нее практически ничего не улучшилось. Чуть-чуть есть улучшения в отдельных сферах, но на полноценную реформу ни одна из них не тянет. В докладе Всемирного банка отмечается, что в Беларуси за прошедший год реформ — ноль".

Для сравнения: за год в Казахстане и России произошли по три реформы. Казахстан поднялся в рейтинге с 28-го на 25-е место, Россия — с 31-го на 28-е, впервые войдя в топ-30, куда уже несколько лет так стремится Беларусь.


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