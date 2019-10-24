Экс-премьер Британии: Молодежь вернет страну в ЕС после Brexit 1 24.10.2019, 17:56

Джон Мейджор

Фото: PA

Джон Мейджор считает выход Великобритании из Евросоюза ошибкой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

Джон Мейджор, который участвует в кампании за референдум "Окончательное слово" по вопросу Brexit, был одним из тех, кто выиграл в суде дело о незаконном приостановлении премьером Борисом Джонсоном работы парламента.

По его словам, молодые люди смогут преодолеть Brexit и сформировать новый альянс с европейскими странами в будущем, поскольку молодое поколение предпочитает сотрудничества, а не отделение.

"Молодые люди разочарованы, они в подавляющем большинстве хотели остаться в ЕС, в то время как многие из старшего поколения сделали другой выбор", - сказал Мейджор.

"Я был критиком Brexit и остаюсь таковым. Я думаю, что это плохо для Британии, плохо для ЕС и плохо для Европы, и это колоссальная ошибка", - отметил он.