Богдан Яременко: Рано или поздно полиграфом уже не отделаешься 3 24.10.2019, 18:11

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Богдан Яременко

И «Слуге народа» нужны будут кадровые решения.

Ситуация с прохождением нардепами от "Слуги народа" проверки на детекторе лжи свидетельствует о неизбежности кадровых изменений в этой парламентской фракции в будущем. Такое мнение в комментарии изданию "Гордон" выразил глава комитета Верховной Рады по международным отношениям, депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко.

"С одной стороны, ничего удивительного не происходит. Наша фракция – это очень большой коллектив людей. Стартовый период прошел, и сейчас мы втягиваемся в рутину. Поэтому начинают проявляться расхождения во мнениях. Конечно, коллектив еще не сыгранный. У людей – разные взгляды, амбиции и так далее. Не все в одинаковой степени готовы выслушивать чужое мнение. Но эти притирания – объективный процесс, который был прогнозируем. Поэтому, думаю, это еще не все, что мы увидим. Сама сложившаяся ситуация вызывает у меня отвращение. Я пришел в парламент, чтобы заниматься вопросами войны и мира. А они не решаются в такой атмосфере. Поэтому очень надеюсь, что в комитете по вопросам внешней политики никогда таких проблем не будет", – отметил нардеп.

По его словам, внутри фракции "Слуги народа" очень активно обсуждается история с полиграфом.

"К детектору лжи прибегли, чтобы на начальном этапе работы в Верховной Раде избежать радикальных решений. Это попытка найти компромисс. Хотя все закончится тем, что в отношении некоторых лиц придется принимать радикальные решения. Повторюсь, наша фракция очень непростая. И рано или поздно полиграфом уже не отделаешься – нужно будет принимать кадровые решения. Этого не избежать, чтобы нормализовать ситуацию. Я говорю и о внутрипартийной дисциплине, и о выполнении наших предвыборных обещаний. А сейчас мы пока учимся сосуществовать в нынешних условиях. Это болезнь роста. Внутри фракции история с полиграфом, конечно, очень активно обсуждается – как в живую, так и в наших чатах. Но, несмотря на то, что эмоции очень бурные, они вполне здоровые", – подчеркнул Яременко.

Президент Украины Владимир Зеленский и Офис президента Украины потребовали от ряда депутатов фракции "Слуга народа" пройти проверку на полиграфе из-за отказа голосовать на заседании парламентского комитета за законопроект №2047-д.

Президент Украины и его администрация решили провести проверку ряда депутатов из-за информации, что те, возможно, отказались поддерживать проект закона №2047-д за вознаграждение, заявил экс-нардеп Сергей Лещенко. По его словам, депутатам заплатили по $30 тыс. за отказ от голосования.

23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура по этому факту открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сказал, что ведутся переговоры с ведомствами, имеющими опытных полиграфологов, чтобы провести проверку своих нардепов из комитета. Он также анонсировал выступление свидетеля, "который прямо в эфире даст свидетельства про эти $30 тыс.".

О прохождении полиграфа сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура. Проверку также прошел его однопартиец Александр Дубинский. Тест Арахамии перенесли из-за неготовности вопросов.

24 октября тест на полиграфе прошла народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.