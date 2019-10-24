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Обманутый обещанием Путина бизнесмен подал в суд на ФСБ

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  • 24.10.2019, 19:33
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Обманутый обещанием Путина бизнесмен подал в суд на ФСБ
Валерий Израйлит
Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Дело против бизнесмена стало прецедентом использования декларации об амнистии капиталов против бизнеса.

Совладелец порта на берегу Финского залива, предприниматель Валерий Израйлит обратился в Следственный комитет с требованием возбудить дело против следователей ФСБ за разглашение сведений его спецдекларации, пишет РБК. Спецслужба использовала документ в качестве доказательства вины в уголовном деле бизнесмена, хотя президент России Владимир Путин обещал, что участники амнистии капитала не будут подвергаться уголовному преследованию.

Израйлит обвиняется в мошенничестве и отмывании и выводе денег, он находится в СИЗО. Он просит возбудить уголовное дело в отношении старшего следователя следственной службы и старшего оперуполномоченного УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Бизнесмен считает, что они нарушили содержащийся в Уголовном кодексе запрет на незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Заявление было подано в конце августа, ответа на него не поступило, сообщила адвокат Израйлита. В ФСБ и СК иск не прокомментировали.

Дело против бизнесмена стало прецедентом использования декларации об амнистии капиталов против бизнеса. Объявляя об амнистии в 2014 году, Путин обещал предпринимателям, что добровольно задекларированные ими данные не будут использоваться следственными органами. Согласно подписанному им закону о добровольном декларировании активов, следователям запрещено приобщать такие декларации к уголовным делам.

Однако в ФСБ считают, что этот пункт касается только налоговых дел. В октябре стало известно, что Верховный суд России не нашел нарушений в действиях спецслужбы в деле Израйлита.


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