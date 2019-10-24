Индия и Пакистан решили вопрос границы в Кашмире 1 24.10.2019, 20:04

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Стороны подписали исторический договор.

В четверг, 24 октября, Индия и Пакистан подписали исторический договор о границе в спорном регионе Кашмир. Страны заключили соглашение об открытии Картарпурского коридора, который снял напряжение в спорном регионе, сообщает zn.ua со ссылкой на Reuters.

В ходе ряда переговоров на высшем уровне Исламабад и Нью-Дели приняли решение открыть коридор длиной 4,7 км в ноябре 2019 года.

Новое соглашение введет безвизовый доступ из Индии в пакистанский город Картарпур, где находится храм, который отмечает место, где умер основатель сикхизма, Баба Гуру Нанак.

"В четверг на линии разграничения в Картарпур Индия и Пакистан подписали историческое соглашение о границе. Она предусматривает открытие Картарпурського коридора, что, с одной стороны, позволит индийским сикхам совершать паломничества к месту рождения их духовного лидера Баба Гуру Нанака, а с другой - существенно снимает напряжение между странами в спорном пограничном регионе Кашмир, где в этом году почти дошло до открытой войны", - говорится в документе.

Так, согласно положениям соглашения, ежедневно пять тысяч паломников-сикхов иметь право идти через этот коридор.

Отмечается, что договор был подписан именно накануне празднования 550-летия со дня рождения духовного лидера сикхов. Индия и Пакистан перед тем, как достичь этой важной сделки, прошли через 3 раунда сложных переговоров.

Обе страны претендуют на Гималайский регион полностью, но управляют им частично.

Кашмир разделен между Пакистаном (Азад Кашмир и Гилгит-Балтистан) и Индией (штат Джамму и Кашмир), но обе страны претендуют на всю территорию спорного региона. С 1947 года из-за этого уже дважды вспыхивали войны.