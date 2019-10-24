Валентин Стефанович избран вице-президентом Международной федерации за права человека 24.10.2019, 21:35

Валентин Стефанович.

Фото: Белсата

Белорусский правозащитник был избран на этот пост на всемирном конгрессе FIDH.

На всемирном конгрессе Международной федерации за права человека (FIDH), который проходит на Тайване, выбрали новое руководство организации. Президентом на следующие три года стала адвокат из Ботсваны Элис Могве, передает «Белсат».

Также были избраны 15 вице-президентов по регионам. Одним из вице-президентов в регионе Европы и Центральной Азии стал Валентин Стефанович из белорусского правозащитного центра «Весна».

По мнению правозащитника, такое решение будет способствовать тому, чтобы голос правозащитного сообщества Беларуси сильнее зазвучал на международной арене. По его словам, членство в FIDH «помогает проводить международную адвокацию и дает больше возможностей говорить о ситуации с правами человека в Беларуси на международном уровне».

Председатель «Весны» Алесь Беляцкий ранее трижды занимал пост вице-президента FIDH в регионе Европы и Центральной Азии.