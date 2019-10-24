Белоруска стала фотографом года Новой Зеландии 1 24.10.2019, 23:01

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Татьяна Чипсанова стала лучшим фотографом года в номинации «Лучшая фотоистория».

В Окленде (крупнейший город Новой Зеландии) из 3,5 тысячи заявок выбрали лучших фотографов года в девяти категориях. В номинации «Лучшая фотоистория» победила белоруска Татьяна Чипсанова с проектом, снятым в январе 2019 года, передает kyky.org.

«Длинные летние дни в долине Руатоки предполагают ежедневные поездки в бассейн, а также детей, гуляющих по семейной ферме. Татьяна Чипсанава и ее 12-летняя дочь навещает свою приемную семью каждый год, и Чипсанава старается запечатлеть каждую мелочь жизни по мере взросления детей», — описывают концепцию фотографии.

Недавно работы Татьяны попали в печатную версию журнала New Zealand Geographic: «Это произошло неожиданно в прошлом месяце. Редакция NZ Geo искала изображения в последнюю минуту, чтобы выпускать [журнал] раз в два месяца, и мне повезло. Снимки сделаны в Руатоки, во время летней резиденции художников в музее Факатане. Время, проведенное с этими прекрасными детьми, подняло мне настроение. Надеюсь, что эти снимки повлияют на вас так же, как на меня», — написала девушка в своей группе в Facebook.