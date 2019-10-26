Как электрик, штукатур и сварщик из Минска создали группу и выступают в Европе с аншлагами 2 26.10.2019, 18:28

3,515

Их уже называют новыми «Joy Division».

У альбома «Этажи» группы «Molchat doma», изданного берлинским лейблом «Detriti Records», полтора миллиона прослушиваний на «YouTube», билеты на концерты распродаются за несколько недель до выступления. Уже почти месяц русскоязычное пост-панк-трио из Минска гастролирует по Европе. «Белсат» встретил неуловимых музыкантов в Германии и спросил, почему они почти не выступают на родине и как так получилось, что многие их фанаты не говорят по-русски.

Urban Spree – молодежное место в восточном Берлине, известное среди любителей альтернативной музыки. Через несколько минут начнется выступление минской группы. Билеты на этот концерт были проданы за несколько недель до выступления. Поэтому в Берлине ребята выступают два дня подряд. На разогреве у белорусов – итальянцы из «Words and Actions». Несмотря на то, что минские пост-панки поют исключительно на русском языке, их слушатели далеко не все русскоязычные. Английский, испанский и немецкий – языки, чаще всего звучащие на танцполе.

— Пару месяцев назад услышал парней на «Spotify», – говорит молодой бразилец. Рядом с ним – мужчина из Ливерпуля, за ними – две мексиканка, справа – большая группа немецких молодых людей. Все они нашли «Молчат дома» в интернете.

Концерты в Берлине и Варшаве чаще, чем в Минске

Немецкая пресса уже назвала белорусскую группу уникальным восточноевропейским вариантом «Joy Division» (британские пионеры пост-панка 70-х), а самый крупный культурный европейский телеканал ARTE назвал их создателями нового cold wave.

Вокалист Егор Шкутко и гитарист Роман Комогорцев основали группу в 2017 году. Позже к ним присоединился басист Павел Козлов. Все свои треки ребята выкладывали в интернет. Через «Soundcloud» их нашли сотрудники берлинского лейбла «Detriti Records» и предложили сотрудничество. Выпущенный в прошлом году альбом «Этажи» попал в список лучших пост-панк релизов 2018 года по версии сайта post-punk.com. Именно после этого и возросло международное внимание к коллективу, вспоминают музыканты. В свое первое международное турне ребята поехали весной. За две недели – 14 городов, площадки на несколько сотен человек. Сейчас группа проводит новые европейские гастроли, они продлятся до начала ноября. Выступления почти ежедневно.

«Бывает тяжело и физически, и психологически, но если со школы об этом мечтаешь, то нормально», – комментируют музыканты свой плотный график. Ребята выглядят немного уставшими, но подбадривают друг друга шутками.

«Molchat doma» играют пост-панк, их музыка и образы напоминают 1980-е. Вдохновленные Цоем, «Depeche Mode» и советской архитектурой, они быстро нашли свою аудиторию на Западе. В сентябре группа выступала на фестивале «Lidbeer» в Лиде, в августе – на сольным акустическом концерте в минском клубе «Re: Public». Но ни одного сольника в Беларуси у команды пока не было.

«Возможно, у нас такую музыку уже переслушали. Я даже не знаю, сколько мы можем собрать в Беларуси людей. Могу сказать про Берлин, Варшаву, а про Минск даже не имею никакого представления», – говорит вокалист Егор Шкутко.

Кроме того, в Беларуси существуют гастрольные удостоверения, разрешения и другая бюрократия, а также неготовность белорусских слушателей открывать новые группы – так объясняют ребята отсутствие своих концертов на родине.

«В Беларуси никто не будет платить деньги, чтобы послушать группу впервые. В Европе все наоборот: здесь большой интерес к чему-то новому», – говорит Егор.

Электрик, штукатур и сварщик

Берлинская публика принимает музыкантов тепло. Многие песни им хорошо известны. По словам парней, 30 процентов слушателей их музыки – из Мексики. Под видео на «YouTube» комментарии – в основном по-английски. Музыканты смеются, что даже фейковые аккаунты создают. Польский фанат однажды перевел одну из песен на свой язык. «Поэтому, возможно, по-польски запоем», – шутят молодые. Ни по-английски, ни по-белорусски группа петь не планирует. Не из принципа, а из-за отсутствия таких языковых навыков.

Еще несколько месяцев назад у ребят была постоянная работа в Минске, никак не связанная с гастролями. «Мы строители: электрик, штукатур и сварщик», – говорят музыканты. Последние месяцы Егор работал в сфере продажи электрического оборудования, Павел был прорабом.

«Поэтому если что-то не получится, сможем сколотить команду и пойти халтурить», – смеются музыканты. Но похоже, что не в ближайшее время. Впереди у группы – выступление на крупном европейском фестивале «Eurosonic» в Нидерландах, работа над новым альбом и планирование нового европейского турне.