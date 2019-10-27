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Несколько простых способов улучшить качество сна

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  • 27.10.2019, 22:43
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Несколько простых способов улучшить качество сна

Чтобы полноценно выспаться и отдохнуть, важно правильно готовиться ко сну.

Недосып приводит к нервным расстройствам, стрессу, ослаблению иммунитета, нарушению когнитивных способностей и общему истощению организма. Следование нескольким простым правилам поможет улучшить качество сна и избавиться от бессонницы, отметила кандидат медицинских наук Варвара Крамарь, пишет сайт iz.ru.

Качественный сон не менее 7–8 часов в сутки очень важен для здоровья. Так, ученые установили, что сон менее 6 часов увеличивает риск развития рака, инфаркта и инсульта.

Чтобы полноценно выспаться и отдохнуть, важно правильно готовиться ко сну, отметила специалист.

В первую очередь врач рекомендовала заниматься физическими упражнениями не позднее, чем за два часа до сна. Кроме того, следует отказаться от просмотра остросюжетных фильмов и в целом не смотреть телевизор в кровати.

«Спите на удобном матрасе (как вариант — на ортопедическом) и подушках. Желательно гипоаллергенных. У подушек тоже есть свой срок годности, поэтому периодически их меняйте. И помните: постель должна быть только для сна! Ужинать в кровати, смотреть телевизор или работать с ноутбуком на ней нельзя», –– подчеркнула Крамарь.

Хорошо заснуть может помочь прием теплой ванны, стакан теплого молока с ложкой меда.

Принимать снотворные препараты специалист рекомендовала только по рецепту врачей и не длительное время, так как практически все подобные препараты вызывают привыкание.


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