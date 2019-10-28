Обнаружена неожиданная польза картофельного пюре 2 28.10.2019, 17:50

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Американские ученые сообщили о новой пользе картофельного пюре.

Картофельное пюре оказывает такое же действие, как и углеводный гель, который спортсмены употребляют для поддержания глюкозы в крови и повышения работоспособности, пишет unian.net.

Об этом говорится в исследовании ученых из американского Университета штата Иллинойс, сообщается на сайте учебного заведения. "Картофель является многообещающей альтернативой для спортсменов, потому что он представляет собой экономически выгодный, богатый питательными веществами и цельный источник углеводов", - заявили ученые.

В рамках проведенного учеными эксперимента 12 добровольцев преодолевали на велосипеде в среднем порядка 267 км в неделю. Участников эксперимента поделили на три группы: первым во время тренировок разрешалось только пить воду, представители второй группы должны были употреблять гель, а участники третьей — есть картофельное пюре. На протяжении эксперимента ученые измеряли уровень глюкозы в крови участников, температуру тела, интенсивность упражнений, опорожнение желудка и желудочно-кишечные симптомы. Исследование показало, производительность велосипедистов, которые употребляли углеводные гели, и спортсменов, получавших углеводы через картофельное пюре, оказалась значительно выше производительности участников эксперимента, принимавших только воду.