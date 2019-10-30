Копеечная «прибавка» и новая база «тунеядцев»: что изменится с 1 ноября 18 30.10.2019, 8:18

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Белорусам приготовили ряд «сюрпризов».

В следующем месяце власти обновят базу «тунеядцев» и изменят цены на некоторые марки сигарет. С ноября Эстония начнет взимать с белорусов госпошлину за национальную визу. Портал tut.by составил подборку изменений ноября, которые так или иначе повлияют на толщину кошельков белорусов.

«Вырастут» бюджет прожиточного минимума и минимальные потребительские бюджеты

С 1 ноября в Беларуси повышается размер бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения — до 231,83 рубля (сейчас — 230,91 рубля). Прибавка составит 92 копейки. Новые размеры БПМ будут действовать до конца января 2020 года.

Со следующего месяца власти также устанавливают новые размеры минимального потребительского бюджета. Для трудоспособного населения этот показатель составит 257,86 рубля, для пенсионеров — 177,79 рубля, для студентов — 224,8 рубля, для детей до трех лет — 149,63 рубля, для детей от трех до шести лет — 205,16 рубля, для детей от 6 до 18 лет — 251,19 рубля.

Минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей человека. МПБ применяется как социальный норматив для прогнозирования изменений уровня жизни населения и усиления социальной поддержки нуждающихся граждан.

По мнению чиновников, этих денег достаточно для того, чтобы 30 дней удовлетворять основные физиологические, социальные и культурные потребности человека.

«Повысят» некоторые пособия на детей

С ноября в Беларуси вырастут пособия при рождении детей, которые зависят от размера бюджета прожиточного минимума. Новые размеры выплат будут действовать до конца января 2020 года.

К примеру, ежемесячное пособие семьям на детей от 3 до 18 лет на время воспитания ребенка до 3 лет вырастет на 46 копеек.

Обновят базу «тунеядцев»

В Беларуси в ноябре обновят список трудоспособного населения, которое не занято в экономике. Тем, кто попадет в него и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение.

Напомним, первые списки не занятых в экономике сформировали к 1 февраля 2019 года. После этого их ежеквартально обновляют. Документы, которые подтверждают работу или обучение за границей, нужно предоставить в комиссию по координации работы по содействию занятости до 21 октября, 21 января, 21 апреля и 21 июля соответственно.

Планировалось, что тунеядцы с октября будут полностью оплачивать отопление и газ. Однако власти перенесли этот срок на 1 мая 2020 года.

При этом по-прежнему неизвестно, сколько человек находится в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают потяжелевшие жировки. Минтруда не раскрывает эту информацию. Ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич заявляла, что в базе не занятых в экономике числится около 500 тысяч человек. Откуда нашли столько иждивенцев и кто попал в эту базу, министр не уточняла. Ирина Костевич также не пояснила, включают ли в их число родителей детей до 7 лет и тех, у кого есть приусадебные и сельскохозяйственные участки. Если с учетом этих категорий, то получаются одни цифры, а если без учета, то меньше.

Изменятся цены на сигареты

С 1 ноября вырастут цены на многие сигареты, а на некоторые — упадут. При этом в продаже появятся новые марки. Упадут цены, к примеру, на KENT DOUBLE MIX, которые ввозит «Беларусьторг», а также на Kent Double Mix, Kent Feel, Kent Feel Aroma, Kent Feel Aurum, Kent Mix Purple Fresh, которые производит гродненская табачная фабрика «Неман».

Белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. Как правило, с 1 числа повышаются цены на те или иные сигареты и вводятся в продажу новые марки. Список сигарет, которые подорожают, и максимальные цены можно посмотреть на сайте МНС.

Подорожает такси из Национального аэропорта до Минска

Национальный аэропорт Минск с 1 ноября на 10 рублей повышает стоимость услуги трансфера. Цена на услугу «Трансфер» вырастет до 40 рублей. Единый тариф будет действовать на любой легковой автомобиль из аэропорта в любую точку Минска. При этом стоимость поездки до столицы на микроавтобусе Peugeot Boxer на 17 посадочных мест не изменится (120 рублей).

Эстония начнет брать с белорусов госпошлину за национальную визу

С 1 ноября Эстония начнет взимать с белорусов госпошлину за рассмотрение заявок на долгосрочные визы. Речь идет про национальные визы типа D на срок более 90 дней для пребывания, которые выдаются в том числе для трудоустройства, обучения, длительного лечения. Эту пошлину эстонцы отменили для белорусов с февраля 2011 года.

Решение вернуть для белорусов эту госпошлину в Эстонии объясняют тем, что около 90% заявок на долгосрочные визы от граждан нашей страны приходится на трудовых мигрантов. В правительстве Эстонии считают неоправданным в этой ситуации продолжать не взимать госпошлину.

Государственная пошлина за рассмотрение заявки на национальную визу типа D в Эстонию составляет 80 евро. С 1 января 2020 года ее размер хотят поднять до 100 евро.

Украинская авиакомпания МАУ прекращает полеты в Беларусь

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» с 16 ноября 2019 года на весь зимний сезон навигации IATA 2019/2020 вводит новое расписание и прекращает полеты в Минск. МАУ белорусы часто использовали для транзитных перелетов — через Киев в страны Европы, Грузию, Индию, Китай, Канаду, США.

На сайте МАУ также сообщается, что накануне летнего сезона возможны коррективы полетной программы. О них авиакомпания обещает сообщить заранее.