Конгресс США обнародовал проект резолюции об импичменте Трампа 2 30.10.2019, 9:42

Голосование по ней состоится 31 октября.

Комитет по процедурным вопросам Палаты представителей Конгресса США 20 октября обнародовал текст резолюции, которая официально начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN (перевод — gordonua.com).

Резолюция будет регламентировать дальнейшие публичные слушания по делу об импичменте президента.

"В результате расследования по импичменту собран большой объем доказательств и свидетельств, и вскоре американский народ услышит все в открытом доступе. Резолюция, представленная в комитете по процедурным вопросам, обеспечит этот прогресс", – говорится в заявлении глав комитетов Палаты представителей, которые проводят расследование.

Резолюция также предоставляет адвокатам Трампа возможность принимать участие в работе юридического комитета. Они будут иметь возможность представлять собственное видение дела, посещать слушания, аргументировать свою позицию относительно показаний и высказывать возражения.

Однако, если президент "незаконно" откажется сотрудничать с Конгрессом, тогда глава Палаты представителей может по своему усмотрению отклонить запросы адвокатов президента.

24 сентября в Палате представителей Конгресса США в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского во время июльского телефонного разговора, объявили о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента президента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Из нее следует, что Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и вероятного соперника Трампа на президентских выборах в 2020 году Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

Трамп называет расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

26 сентября была опубликована жалоба разведчика, послужившая началом скандала. Документ датирован 12 августа. В тексте жалобы говорится, что Трамп в разговоре с Зеленским "использовал полномочия своего офиса", "оказывал давление" и просил о "вмешательстве со стороны иностранного государства" в президентские выборы в США, которые должны состояться в 2020 году. По данным осведомителя, Белый дом пытался скрыть стенограмму беседы.