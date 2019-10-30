В Минске семья с маленькими детьми объявила голодовку 8 30.10.2019, 10:16

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Их выселяют на улицу.

Семью с маленькими детьми выселяют из общежития, суд допускает грубую ошибку, а ни один чиновник даже не пытается помочь. Семья Шкробовых из Минска объявила голодовку, так как другие способы борьбы с системой исчерпаны, сообщает «Белсат».

Судебных исполнителей Виктор Шкробов встретил объявлением о голодовке. Таким образом минчанин борется против выселения своей семьи из общежития, которое считает незаконным.

«Мой муж уже несколько дней держит голодовку, мы семья Шкробовых, у нас двое маленьких детей», – рассказывает Ольга Шкробова.

Виктора Шкробова с женой и маленькими детьми выселили из общежития станкостроительного завода еще в 2011 году, не помогло и ходатайство, которое потребовали сами чиновники.

«Я принес ходатайство — они рассмотрели: вы не работник завода, мы не можем выделить вам жилья. После этого 6 лет оно стоит закрытым, мы живем на съемных квартирах», – рассказывает Виктор Шкробов.

Постановление о выселении вступило в силу, но до сих пор не выполнено из-за нарушений службы судебных исполнителей.

«Они не выполнили законным образом, так как вместо того, чтобы выселить, завели судебное производство о взыскании нуля рублей. Так работает наша система», – говорит Виктор Шкробов.

В борьбе с системой семьи Шкробовых помогали правозащитники.

«Суд не имел права, так как не было правовых оснований, не было заседания профсоюзной комиссии, которая решала, судья перепутала комнаты, где они жили, были не только ошибки права, но и ошибки самого процесса», – рассказывает руководитель правозащитного центра помощи населению Олег Волчек.

Правозащитник отмечает: администрация общежития столько напутала с этим выселением, что закон до сих пор на стороне Шкробовых. Но на все письма чиновники отвечают отписками. Руководство интерната комментировать ситуацию отказывается:

«Я не буду отвечать, хорошо? Я отказываюсь отвечать».

Супруги же имеют свое объяснение сложившейся ситуации:

«А сейчас просто дело принципа нас не заселять. Я это слышала сама от администрации завода и общежития, что это уже дело принципа», – утверждает Ольга Шкробова.

Государство становится все меньше социальным, полагает Олег Волчек, а наиболее уязвимые его граждане не имеют способов привлечь внимание к своим проблемам.

«У людей просто нет других аргументов, кроме как в ущерб своему здоровью поднять эту проблему более глобально – показать, что суды не работают, что исполнительные органы также безразлично относятся к проблемам людей, не защищают людей», – считает Олег Волчек.

Виктор и Ольга Шкробовы сдаваться не собираются.

«Мы будем дальше продолжать голодовку», – говорит Ольга Шкробова.