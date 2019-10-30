30 лет назад состоялось первое разрешенное шествие в Куропаты 30.10.2019, 18:43

Как это было?

30 лет назад, 29 октября 1989 года, в Минске прошло первое официально разрешенное (тогда еще советскими властями) шествие на Дзяды. Оно закончилось в Куропатах, где за год до того Зенон Позняк и Леонид Шмыгалёв нашли останки людей, расстрелянных во времена сталинского "Большого террора", передает euroradio.fm.

Тогда в Куропатах был установлен самый первый большой крест, вокруг которого потом вырос народный мемориал из сотен крестов в память о расстрелянных. Перед людьми выступали очевидцы событий — еще были живы бабушки и дедушки, которые детьми — в 1930-х — видели машины НКВД, которые одна за другой заезжали в Куропатский лес, и слышали выстрелы.

Снимки нашел в своем архиве фотограф Василий Семашко. Он сделал их в 17 лет на камеру "Зенит-11", это был первый в его жизни фоторепортаж. Он вспоминает, что за шествием наблюдало много фотографов с более профессиональной техникой. Но советская пресса проигнорировала мероприятие — так же, как в наше время белорусская государственная пресса не обращает внимания на "Ночь расстрелянных поэтов", которую 29 октября проводят в Куропатах общественные активисты.