В Украине освободили подозреваемого в шпионаже белоруса 3 4.10.2019, 7:43

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ЮРИЙ ПОЛИТИКА

Юрия Политику выпустили под личное обязательство.

Новозаводский райсуд Чернигова 3 октября освободил из-под стражи гражданина Беларуси Юрия Политику, обвиняемого в шпионаже. Об этом сообщило «Радыё Свабода».

Адвокат Тарас Гаралюк сообщил, что этим решением суд удовлетворил его ходатайство и отпустил Политику под личное обязательство. Подсудимый должен появляться на заседания по вызову суда и не влиять на свидетелей.

Защитник рассказал, что в августе суд определил для гражданина Беларуси меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 576,3 тыс. грн, но его никто не внес.

На вопрос, в какой стране должен находиться Политика, Гаралюк ответил: «Он может жить где хочет, с правом выезда куда хочет».

«Радыё Свабода» отметило, что подозреваемого отпустили за день до встречи в Житомире Лукашенко и главы Украинского государства Владимира Зеленского.

"Украинская правда" сообщала, что Служба безопасности Украины обвиняет Политику в передаче секретных данных иностранному государству. По данным следствия, он пытался вывезти в своем смартфоне аэросъемку зоны АТО на Донбассе. К ней прилагалась секретная карта наступательной операции "Шторм", которую ВСУ планировали в начале июля 2017 года между Мариуполем и Новоазовском. Политике грозит от восьми до 15 лет тюрьмы.

Суд начал рассматривать дело гражданина Беларуси в апреле 2019 года, сообщает "Радыё Свабода".

Во время общения с украинскими журналистами 26 сентября Лукашенко заявлял, что готов помиловать украинского журналиста Павла Шаройко, осужденного в Беларуси за шпионаж, после того, как в Украине освободят Политику.