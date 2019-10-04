Стали известны окончательные итоги парламентских выборов в Австрии 1 4.10.2019, 7:49

Кто войдет в правящую коалицию?

На досрочных парламентских выборах в Австрии победила консервативная Австрийская народная партия (АНП), возглавляемая бывшим канцлером страны Себастьяном Курцем. Согласно официальным итогам выборов, обнародованным в четверг, 3 октября, АНП набрала 37,5 процента голосов, сообщает dw.com.

Таким образом, партия Курца получила даже больше голосов, чем на предыдущих выборах 2017 года, прибавив 6 процентных пунктов. На втором месте - социал-демократы (СПА) с 21,2 процента голосов, теряющие 5,7 процентных пунктов. Для них это худший результат в истории партии.

Следом идет правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС), которую поддержали 16,2 процента голосовавших. Тем самым, правопопулисты потеряли сразу 10 процентных пунктов в сравнении со своим результатом двухлетней давности. Следом идут австрийские "зеленые" с 13,9 процентами и либеральная "Новая Австрия" - 8,1 процента голосов.

Кто войдет в правящую коалицию?

Главный вопрос по итогам голосования в том, будет ли вновь сформирована правящая коалиция при участии АНП и АПС. В мае парламент выразил этой коалиции вотум недоверия после скандала вокруг экс-лидера АПС, бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Согласно обнародованным записям скрытой камеры, в 2017 году Штрахе в отеле на Ибице предлагал мнимой племяннице российского олигарха госконтракты в обмен на незаконную финансовую помощь своей партии. В результате коалиция распалась, и были объявлены досрочные парламентские выборы.

Новый лидер АПС Норберт Хофер неоднократно подчеркивал, что хочет вернуться в правительство.