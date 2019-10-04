Что нужно сделать брестскому «Динамо», чтобы стать чемпионом 1 4.10.2019, 18:13

У брестчан есть все шансы прервать гегемонию БАТЭ.

Чемпионская интрига в разгаре. За семь-восемь матчей до финиша на "золото" реально претендуют три дружины. Лидирует брестское "Динамо", отыгравшее 23 поединка и имеющее 58 очков. За ним — БАТЭ (53) и "Шахтер" (51), хранящие по игре в запасе. Все кругом только и гадают, в чью честь прогремит чемпионский салют, пишет pressball.by.

Мы тоже решили погадать. Исходить будем из простейшего критерия: кто выиграет титул, если возьмет свои очки. Свои очки — это победа в матче, в котором ты фаворит. Над соперником, который очевидно уступает в классе. На этот критерий сделать ставку уместно, потому что, как показывает многолетняя практика, чем ближе финиш, тем реже фавориты транжирят баллы в поединках с более слабыми оппонентами.

Вы спросите, как быть в ситуации, когда силы равны? Когда соперники сопоставимы по уровню? Все просто: на этот случай мы планируем ничью. Трио лидеров провели между собой четыре матча в этом чемпионате. Два из них — то есть половину — завершили миром. "Шахтер" и "Динамо" голов не забили, БАТЭ и "Динамо" отличились по разу. Еще борисовчане обыграли солигорцев (3:1) и уступили динамовцам (0:1).

Отдельно упомянем другое "Динамо" — минское. "Бело-синие" переживают сложный сезон и, по сути, на попадание в призы больше не претендуют. Но все же Сергею Гуренко удалось сколотить мощную банду, которая исправно отбирает очки у фаворитов. Минчане победили Брест на выезде (2:1), недавно сыграли вничью с "Шахтером" (1:1), причем на поле доминировали. Поэтому здесь мы тоже идем простым путем — матчам минского "Динамо" с тремя претендентами на чемпионство пророчим мирный исход.

И что же получается?

ДИНАМО Бр

Календарь. 5.10 Неман (г), 20.10 Слуцк (д), 26.10 Гомель (г), 3.11 Шахтер (д), 10.11 Ислочь (г), 23.11 Витебск (д), 30.11 Динамо Мн (г).

Комментарий. Пять соперников из семи брестчанам однозначно не ровня — либо середняки чемпионата, либо аутсайдеры. Чуть выделяется "Ислочь", но второй круг команда Виталия Жуковского проводит плохо. Так что в игре "волками" тоже предсказываем Бресту максимальный урожай. Остаются матчи с двумя однокалиберными соперниками — дома с "Шахтером" и в гостях с минским Динамо". Как и договаривались, записываем в таблицу две ничьи.

Итого. 17 очков в оставшихся матчах — 75 по итогам чемпионата.

БАТЭ

Календарь. 5.10 Слуцк (г), 19.10 Гомель (д), 27.10 Шахтер (г), 30.10 Дняпро (г), 2.11 Ислочь (д), 10.11 Витебск (г), 23.11 Динамо Мн (д), 1.12 Торпедо-БелАЗ (г).

Комментарий. В нынешнем году команда Алексея Баги обыгрывала всех из оставшегося списка, за исключением "Ислочи". А ведь борисовчане имели три попытки: две кубковые на старте сезона и одну в концовке первого круга чемпионата. Итог для БАТЭ неутешительный — две ничьи и поражение. Некоторую принципиальность ноябрьскому матчу добавляет возвращение Александра Глеба на "Борисов-Арену"… Но, опять же, "волки" буксуют, а "желто-синие" не имеют права на ошибку.

Итого. 20 очков в оставшихся матчах — 73 по итогам чемпионата.

ШАХТЕР

Календарь. 5.10 Торпедо-БелАЗ (д), 20.10 Дняпро (г), 27.10 БАТЭ (д), 30.10 Торпедо Мн* (г), 3.11 Динамо Бр (г), 9.11 Славия (д), 24.11 Минск (г), 1.12 Городея (д).

Комментарий. В двух последних сентябрьских матчах "Шахтер" потерял четыре очка, то есть сильно ударил по своим чемпионским амбициям. Вы скажете: обыграют БАТЭ и "Динамо" — будут почивать на лаврах. Вы, конечно, правы, но каковы шансы? В первом круге Борисов преподал Солигорску урок — 3:1, не удалось "Шахтеру" дома одолеть "Динамо" — 0:0. А в Бресте, к гадалке не ходи, будет сложнее. На пользу команде Сергея Ташуева недельная пауза, разделяющая сверхважные поединки. В других встречах проблем возникнуть не должно.

Итого. 20 очков в оставшихся матчах — 71 по итогам чемпионата.

Вот такой вид будет иметь таблица, если все случится так, как мы расписали:

1. Динамо Бр — 75 очков,

2. БАТЭ — 73,

3. Шахтер — 71...

Опять-таки оговорим: это самый простой путь. На финише именно очные матчи фаворитов приобретают золотую цену. Брестское "Динамо" и "Шахтер" сойдутся в начале ноября, "Шахтер" и БАТЭ — в конце октября. Именно в них все и решится: Борисову и Солигорску надо побеждать, иначе чемпионство достанется Бресту.

Следует помнить и о том, что в случае равенства очков у претендентов на чемпионство по итогам 30 туров будет проведен "золотой матч". Это положение вернули в регламент в январе прошлого года — по следам скандального "дела Веремко". Пока история знает лишь один такой пример. В 2002-м сверхурочный титульный поединок свел на минском стадионе "Трактор" БАТЭ и гродненский "Неман". Тогда победили борисовчане — 1:0. Теперь же вероятность второго "золотого матча" довольно высока.

Вы бы хотели нынешнему чемпионату такой головокружительной развязки?