Ученые выяснили, что за огненные шары упали с неба в Чили 2 5.10.2019, 11:21

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Геологи обнародовали свою официальную оценку.

На прошлой неделе в Чили с неба посыпались огромные огненные шары.

Официальные лица все еще пытаются выяснить, что это было и откуда они взялись. Одно можно сказать точно: таинственные горящие объекты не были метеоритами, как сообщают информагентства. Огненные НЛО обрушились на город Далькахью на чилийском острове Чилоэ. Падающие предметы упали в семи местах, вызвав пожары, которые были оперативно потушены добровольными пожарными, пишет delfi.ee.

Геологи из Национальной геологической и горнодобывающей службы Чили вскоре прибыли, чтобы исследовать семь участков, которые были опалены падающим космическим веществом. Во время проведения анализа, эта история распространилась через местные новости, социальные сети и национальные средства массовой информации.

Чилийский астроном и астрофизик Хосе Маса сказал, что пылающие объекты, вероятно, были либо метеоритами, либо космическим мусором, который отделился от ракет или спутников. Астроном Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики написал в Twitter, что падающие объекты, вероятно, были метеоритами и что не было никаких очевидных кандидатов на космический мусор. Иногда требуется несколько дней, чтобы получить соответствующие данные.

Геологи обнародовали свою официальную оценку: ни один из семи объектов не содержал следов метеорита. Поскольку таинственные объекты не были метеоритами, логика диктует, что это, скорее всего, космический мусор, но официальные лица заявили, что они проведут более детальный анализ образцов почвы, собранных с обгоревших участков.

Геологи опубликуют свои результаты позже в этом месяце. Только время покажет, что именно упало с небес в тот необычный осенний вечер.