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Названы продукты, которые помогут быстрее уснуть

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  • 6.10.2019, 19:30
Названы продукты, которые помогут быстрее уснуть

Они положительно влияют на качество сна.

Безусловно, специалисты не рекомендуют есть на ночь, однако за несколько часов до сна нужно съесть что-то из полезных продуктов, которые улучшать качество вашего отдыха, пишет сайт podrobnosti.ua.

Молоко

Дело не только в детских ассоциациях, хотя психологи говорят, что они тоже играют роль, но и в полезных свойствах самого продукта. Теплое молоко (как и другие молочные продукты) содержат высокий уровень кальция. Этот микроэлемент помогает усваиваться аминокислоте триптофану, а также способствует выработке мелатонина, «гормона сна». Помимо этого, кальций избавляет от мышечных болей.

Ромашковый чай

Это средство есть во всех списках от бессонницы. И не просто так: ромашка известна своими седативными свойствами. Чашка теплого ромашкового отвара или чая поднимает уровень глицина, что успокаивает нервы, мягко снимает мышечные боли и напряжение.

Бананы

Конечно, нельзя есть фрукты после 14:00. Но бананы - особый случай. Во-первых, они лучше всех остальных фруктов утоляют аппетит. Во-вторых, бананы содержат калий и магний, которые способствуют восстановлению мышц. В-третьих, полезные нутриенты в бананах стабилизируют уровни серотонина и мелатонина, что позволяет мозгу расслабиться и настроиться на сон.

Лосось и тунец

Жирная морская рыба, особенно лосось и тунец, богаты витамином В6, который способствует выработке мелатонина и серотонина. К тому же, рыба - лучший вариант для ужина. Она богата белком, который помогает мышца восстанавливаться во время сна.

Вишни и вишневый сок (без сахара и добавок)

По данным исследований, проведенным университетами Рочестера и Пенсильвании, стакан вишневого сока перед сном, как и стакан теплого молока, помогает организму настроиться на сон. Дело в том, что в вишнях содержатся соединения, которые повышают уровень мелатонина в организме.

Мед

Ученые согласны, что стакан теплого молока с медом помогает уснуть. С молоком мы уже разобрались, но чем полезен мед для улучшения сна? Дело в натуральном сахаре, который содержится в этом продукте. Мед повышает уровень инсулина и способствует тому, что триптофан быстрее вступает во взаимодействие с мозгом. Чайная ложка меда с теплым молоком или ромашковым чаем перед сном позволит усилить быстрее: успокаивающий эффект напитка быстро проявится.

Миндаль

Миндаль богат не только полезными жирными кислотами, но и магнием. Этот микроэлемент помогает быстрее и крепче уснуть. Кроме того, миндаль очень питательный продукт и лучше съесть на ночь его, чем шоколадку или печенье.

Грецкие орехи

Грецкие орехи являются одним из лучших источников триптофана, аминокислоты, которая способствует выработке серотонина и мелатонина. Благодаря последним улучшается качество сна. Эти гормоны отвечают за наши циркадные ритмы и чувство времени. Если их уровень в норме, мы вовремя засыпаем и хорошо отдыхаем во время сна.


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