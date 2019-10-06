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Пять фильмов для вечернего просмотра

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  • 6.10.2019, 20:59
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Пять фильмов для вечернего просмотра

Список отличных картин про осень.

Хруст опавших сухих листьев, горячий кофе в бумажном стаканчике, шарфик и перчатки вместе с солнцезащитными очками, холодные вечера и прекрасные фильмы про любовь. Все это – осень. Желание забраться под одеяло эдак до марта уже появляется, пишет segodnya.ua.

Чтобы немножко отдохнуть от суеты, предлагаем устроить себе уик-энд с кино, погрузиться в атмосферу романтики, которая пропитана кофе и какао. Список осенних фильмов вам на заметку.

"Осень в Нью-Йорке"

Звездный дуэт Ричарда Гира и Вайноны Райдер – то, что нужно в холодный осенний вечер. Успешный бизнесмен, владелец ресторана и бабник Уилл Кейн ради развлечения знакомится с 22-летней Шарлоттой, годящейся ему в дочери. Шарлотта сообщает ему, что ей осталось жить примерно год — из-за болезни сердца. Она смирилась с этим и категорически отказывается от операции. Для Уилла чувства сильнее мимолетности, он находит хирурга и уговаривает Шарлотту согласиться на операцию.

"Дом у озера"

Хотите формулу хорошей романтической мелодрамы? Вот она: Киану Ривз, Сандра Баллок, дом на берегу красивого озера и немножко чудес. Доктор Кейт Форестер покидает свой необычный дом у озера и переезжает. Уходя, Кейт оставляет в почтовом ящике письмо, которое должен получить новый обитатель дома. В дом вселяется талантливый архитектор Алекс Уайлер. Он пишет ответное письмо Кейт. Но из писем друг друга они выясняют, что живут в совершенно разное время.

"Последний сентябрь"

Это британское кино. Южная Ирландия, 20-е годы ХХ века, эпоха заката британского правления. В поместье аристократы Ричард Нейлор с женой леди Мирой доживают свой век, а в воздухе носится мятежный дух освобождения — кровавая битва против специального подразделения британской армии, сформированного для подавления IRA. Казалось бы, два столкнувшихся мира не могут иметь ничего общего, но любовь рушит все границы. У юной леди из высшего света, племянницы Нейлоров, и простого британского солдата нет преград для безумной любви, разгоревшейся в эти сентябрьские дни.

"Мои черничные ночи"

Этот фильм идеально подходит для просмотра холодными дождливыми вечерами. История двух людей, разговор которых меняет их жизни. Элизабет (Нора Джонс) находится в отчаянии, узнав об измене любимого человека. Пытаясь успокоиться, она изливает душу владельцу ближайшего кафе Джереми (Джуд Лоу). Всего один разговор, несколько пристальных взглядов, черничный пирог с мороженым, и вот уже родилась новая история любви. Но не стоит торопиться. Череда последующих событий о многом заставит задуматься и Элизабет, и Джереми.

"Перерыв на бездумье"

Драматичная история Джорджа (Ричард Гир), который все потерял и теперь живет в ночлежке. "У меня депрессия, я ненавижу себя, я – бомж, я – не существую", – в отчаянии произносит главный герой и делает очередной глоток крепкого спиртного напитка. Он уже не пытается никому ничего доказать или объяснить. Он устал бороться и почти сдался. Единственное его утешение, надежда и любовь – взрослая дочь. Но у молодой женщины своя сложная, полная боли судьба. Смотрите в нашем онлайн-кинотеатре непревзойденный фильм известного голливудского сценариста и продюсера Орена Мовермана.


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