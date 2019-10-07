Фотофакт: Путина «судили» под посольством РФ в Киеве 1 7.10.2019, 15:05

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Фото: Радио Свобода

Импровизированное судебное заседание было приурочено к 67-летию президента страны-агрессора.

Около десяти людей собрались на акцию "Суд над Путиным" под посольством России в Киеве, пишет liga.net.

Участники одели в тюремную робу чучело, которое имеет внешнее сходство с президентом РФ Путиным. На его шею повесили табличку с надписью "военный преступник".

Один из участников акции, одетый в импровизированную судейскую мантию, зачитывал лидеру агрессоров обвинения за "преступления в Украине, Грузии и Чечне".

Сообщается, что на акции присутствовали экс-узники Кремля Артур Панов и Владимир Балух.

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода