«За день можно на 700-800 рублей наторговать» 7 8.10.2019, 9:22

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Фермер из Гродненской области рассказал, как летом зарабатывает на всю зиму.

Владимир Барановский из агрогородка Боруны Гродненской области занимается выращиванием и продажей овощей уже 10 лет. Свой товар он продает по выходным, а по будням занимается основной работой. Владимир - строитель, а фермерство - дополнительный источник дохода.

«Что такое 45 копеек за кило картошки?»

С Владимиром журналисты kp.by встретились на сельхозярмарке возле «Чижовка-Арены». Вместе с сыном он встал в четыре утра, чтобы к половине седьмого приехать на площадку и занять место. Это первый день торговли в Минске: раньше он продавал овощи в Ошмянах. Поехать в столицу посоветовал фермер-сосед, который рассказал, что здесь цена на овощи повыше.

- В Ошмянах картофель стоит 30 копеек за килограмм, здесь - 45. Понимаете сами разницу, - рассказывает он улыбаясь.

Несмотря на пасмурную и холодную погоду, улыбка практически не сходит с его лица. Пока мы разговариваем, люди подходят и интересуются ценой, кто-то покупает что-то по мелочи, а кто-то, услышав цену, уходит дальше. Хотя некоторые покупатели говорят, что цена хорошая. Например, морковка и капуста - по 50 копеек за кило.

- У меня есть гектар земли, на котором я выращиваю картофель, морковь и капусту. Это дополнительный доход для семьи. Если бы это был основной, наверное, ноги бы протянули. Почему? А что такое на данный момент 45 копеек, даже здесь? Как говорят, богатым не станешь, зато горбатым станешь, - смеется Владимир и продолжает: - Но хорошо, когда на жизнь есть побочный заработок.

«Мы зимой отдыхаем - спим и рыбу ловим»

- Копейка никогда не бывает лишней. Сейчас как строитель зарабатываю не много: примерно 600 рублей в месяц. Жена работает секретарем в школе, получает 300 рублей. Поэтому такая подработка нам очень кстати, - делится подробностями создания семейного бюджета Владимир.

Он рассказывает, что первые годы было сложно: нужно было понять, как все организовать, как и где продавать товар. Теперь же дело вошло в свою колею и стало проще. Такая подработка занимает почти все свободное время.

- Весна началась, как впрегся, так и до белых мух не останавливаешься. Мы только зимой отдыхаем. По строительству есть работа, но ее не много, поэтому зимой стараемся отдохнуть: рыбу ловим, спим. А с весны на это уже снова нет времени. Растить овощи помогает вся семья: двое сыновей и жена.

Но своими силами семья не обходится. Чтобы садить и копать картошку, Владимир нанимает технику и помощников, объемы все-таки немаленькие.

«Чем еще в деревне заниматься?»

- Затраты, техника, люди, копка - конечно, все это нужно. Наверное, все это окупается, но я бы не сказал, что сильно шикарно. Был бы приработок другой, конечно бы, этим не занимался, - смеется Владимир. - Просто безвыходная ситуация. Живем в деревне, в город я не хочу. А чем еще в деревне заниматься? У нас в деревне все есть: сад, школа, магазин, только работы нет. Нет у нас производства, ничего такого, чтобы нормально зарабатывать. Поэтому многие в деревне занимаются картошкой. Было бы другое, занимались бы другим.

Владимир говорит, что не ставил себе цели посчитать, сколько зарабатывает на овощах за сезон, тем более что для правильного подсчета нужно учитывать затраты. В день же в зависимости от сезона иногда может продать овощей и на 700 - 800 рублей.

- За день наторгуешь, а потом целый год надо жить. Все не распускаем, собираем, часть откладываем на потом. В основном уходят деньги на жизнь: продукты, одежду, коммуналку. Нужно отложить на покупку семян, ту же машину надо заправлять, - говорит собеседник.

«Раньше люди покупали по 15 мешков»

Конечно, чувствуется и конкуренция, хотя, по словам собеседника, никаких войн за место и вражды в этой сфере нет: за все 10 лет не было случая, чтобы кто-то из конкурентов попытался насолить.

- Иногда бывают такие дни, когда можно почти ничего не продать. Как правило, так происходит в начале сезона, потом уже получше.

По наблюдениям Владимира, люди сейчас в принципе перестали закупаться большими объемами.

- А раньше покупали и по 15 мешков. Сейчас в основном по пару мешков берут. Раньше, наверное, жили беднее, поэтому картошки покупали больше. Да теперь и проще все это: вон заказал с доставкой на дом три килограмма - и тебе привезли. Сейчас время технологий. Я думаю, что все это, - он окидывает взглядом ярмарку, - скоро уйдет в прошлое.

Покупатели продолжают подходить и интересоваться товаром, и Владимир возвращается к своим делам. Говорит, что Минск его порадовал, поэтому он приедет сюда торговать и на следующие выходные.