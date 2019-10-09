Куда подевались белорусские врачи? 28 9.10.2019, 9:05

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Нехватку медперсонала почувствовали практически в каждом малом городе.

На три четверти отечественные медицинские учреждения укомплектованы специалистами детской медицины. Заявляет Министерство здравоохранения и при этом говорит, что ситуация из года в год улучшается и остается в пределах нормы, сообщает «Белсат».

Послушать Минздрав – то в отечественных медучреждениях, считай, и нет проблемы с педиатрами. Мол, их все больше, и норма – 800 детей на одного специалиста – не превышается. Однако именно на проблемы с медицинским обслуживанием сетовали люди практически в каждом малом городе, который журналисты «Белсата» лично посетили этим летом.

Сегодня для врачей, медицинских сестер и санитаров предлагается около 10 тысяч вакансий по всей стране. О том, что врачей не хватает, нам летом рассказывала вся Беларусь.

«Не хватает врачей у нас. Вот я знаю, у нас на БМЗ в клинике и поликлинике бывает такое, что нет врачей. – И что тогда делаете? – Ничего, идем в платную. Платим деньги, проходим там», – это в Жлобине.

«Есть немного проблем в сфере обеспечения врачебными услугами. Ведь очень не хватает квалифицированных врачей. И они очень часто меняются», – а это в Толочине.

«Да, не хватает, на селе практически нет их. Приезжают, поработают полгода-год, а после куда-то переводятся. Или отработают три года и все равно уезжают, никто здесь не остается», – жалуются в Ельске.

Официально говорят о росте зарплат в медицинской сфере. Так, по данным Белстата, в среднем отечественный доктор получает чуть меньше 1500 рублей, врачебный персонал – около 900 рублей. Правда, во время разговоров с людьми в белорусской провинции, о таких зарплатах в медицине мы не услышали ни разу.

Олег Мозоль, научный работник BEROC:

«Многие врачи предпочитают, так сказать, вахтовый метод. Уезжают на пару месяцев за границу, там зарабатывают определенную сумму денег, которой им хватает на год. Эти зарплаты легко превышают те возможности заработать, которые есть в наших региональных медучреждениях».

По словам научного работника Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра Олега Мозоля, проблема заключается не только в зарплате. Часто в районных центрах, не говоря о меньших поселках, банально отсутствует нужная инфраструктура и возможности для развития молодых специалистов. Олег Мозоль, научный работник BEROC:

«Главный показатель депрессивности – снижение качества человеческого капитала. Образованные сотрудники уезжают. Для государства это выливается в снижение потребления и снижение ВВП регионального и в целом по стране».

Выходит какой-то замкнутый круг. Люди уезжают из провинции, поскольку там ухудшается экономическая ситуация. Что приводит к еще большему ее ухудшению. Поэтому и не удивительно, что в прошлом году численность населения снизилась в 90 процентах районов Беларуси.