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107-летняя американка раскрыла секрет долголетия

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  • 9.10.2019, 10:32
  • 1,253
107-летняя американка раскрыла секрет долголетия

Он вас удивит.

Долгожительница из города Тампа, США, поделилась своим необычным секретом долголетия. Об этом сообщает USA.one (перевод — korrespondent.net).

В начале октября 2019 года Фрэнсис Брасси исполнилось 107 лет. Женщина устроила вечеринку и фотосессию в доме престарелых, где живет последние четыре года.

Американка много путешествовала по Южной Америке и Азии. Еще в 1980 году женщина осела во Флориде.

Своим секретом долголетия Брасси считает ежедневное употребление Кока-колы.


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