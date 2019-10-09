Житель Борисова: Отопление дали, а трубы срезаны 4 9.10.2019, 12:39

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Ущерб борисовчанам никто не собирается возмещать.

Центр города, проспект Революции, 25. До сих пор не включили отопление. Утром выпал снег, а в квартирах дома детки спят в куртках. Выяснили причину. В ходе капремонта нашего дома на крыше убрали вентиля и обрезали трубы. В 27 доме по этой же причине были затоплены все этажи до первого. Им отопление дали, а трубы срезаны, пишет Telegram-канал «Баста!».

Представьте, что было у людей в квартирах, когда свистала вода до первого этажа и им ущерб никто не бежит возмещать. И отопления мы дождемся хорошо если к концу недели, т.к. наше ЖЭУ, которое было осведомлено давно об этой проблеме никак не реагирует на наши жалобы.В квартирах настолько холодно, что пар из рта идет, детки болеют, домой не хочется идти. На все наши звонки нам отвечают что ведется работа по устранению неполадок. С пятницы ни одного работника ЖЭУ к нам даже не показалось. Куда мы только не звонили! Вот что делать в этой ситуации?