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В немецком Галле неизвестный открыл стрельбу у синагоги

  • 9.10.2019, 14:29
В немецком Галле неизвестный открыл стрельбу у синагоги

(обновлено) Полиция сообщила о двух жертвах.

Неизвестный открыл стрельбу в немецком городе Галле, по предварительным данным, двое человек погибли, сообщается на странице местной полиции в Twitter, сообщает РБК.

Полиция сообщила о двух жертвах, указав, что речь идет о первой имеющейся информации. Предполагаемые преступники скрылись на автомобиле, указывается далее в сообщении.

СМИ сообщают, что стрельба открыта возле синагоги.

По данным газеты Bild, преступник стрелял из автомата, а также бросил ручную гранату в сторону еврейского кладбища.

Полиция сообщает, что предпринимает все необходимые меры к их задержанию и просит граждан не покидать свои квартиры.


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