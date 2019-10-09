В немецком Галле неизвестный открыл стрельбу у синагоги
- 9.10.2019, 14:29
(обновлено) Полиция сообщила о двух жертвах.
Неизвестный открыл стрельбу в немецком городе Галле, по предварительным данным, двое человек погибли, сообщается на странице местной полиции в Twitter, сообщает РБК.
Полиция сообщила о двух жертвах, указав, что речь идет о первой имеющейся информации. Предполагаемые преступники скрылись на автомобиле, указывается далее в сообщении.
СМИ сообщают, что стрельба открыта возле синагоги.
По данным газеты Bild, преступник стрелял из автомата, а также бросил ручную гранату в сторону еврейского кладбища.
Полиция сообщает, что предпринимает все необходимые меры к их задержанию и просит граждан не покидать свои квартиры.
Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen in #Halle getötet.— Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019
Es fielen mehrere Schüsse. Die mutmaßlichen Täter sind mit einem Fahrzeug flüchtig. Wir fahnden mit Hochdruck und bitten die Bevölkerung in ihren Wohnungen zu bleiben. #hal0910