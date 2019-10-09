Белорусов проверяют на наличие техосмотра прямо на работе 25 9.10.2019, 18:11

6,186

Степан Светлов

Начать решили с таможенников.

Вниманию белорусских автомобилистов: проходить техосмотр (а значит, и платить так называемую "пошлину за допуск к дорожному движению", пока их еще не отвязали друг от друга) вас теперь могут заставить по месту работы. Особенно тех, кто на государственной службе, пишет Telegram-канал NEXTA.

Начать решили с белорусских таможенников: все их личные автомобили теперь проверяют и докладывают непосредственно начальнику. Бывают ли какие-либо санкции в случае непрохождения ТО — пока не сообщалось, однако несложно предположить, что мало кто из сотрудников таможни рискнет ссориться с руководством.

Судя по всему, в случае успеха, практика проверки личных транспортных средств сотрудников на прохождение ТО будет распространена и на другие отрасли.