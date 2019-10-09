Белорусов проверяют на наличие техосмотра прямо на работе

Белорусов проверяют на наличие техосмотра прямо на работе25
- 9.10.2019, 18:11
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Начать решили с таможенников.
Вниманию белорусских автомобилистов: проходить техосмотр (а значит, и платить так называемую "пошлину за допуск к дорожному движению", пока их еще не отвязали друг от друга) вас теперь могут заставить по месту работы. Особенно тех, кто на государственной службе, пишет Telegram-канал NEXTA.
Начать решили с белорусских таможенников: все их личные автомобили теперь проверяют и докладывают непосредственно начальнику. Бывают ли какие-либо санкции в случае непрохождения ТО — пока не сообщалось, однако несложно предположить, что мало кто из сотрудников таможни рискнет ссориться с руководством.
Судя по всему, в случае успеха, практика проверки личных транспортных средств сотрудников на прохождение ТО будет распространена и на другие отрасли.