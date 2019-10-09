закрыть
9 октября 2019, среда, 19:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Белорусов проверяют на наличие техосмотра прямо на работе

25
  • 9.10.2019, 18:11
  • 6,186
Белорусов проверяют на наличие техосмотра прямо на работе
Степан Светлов

Начать решили с таможенников.

Вниманию белорусских автомобилистов: проходить техосмотр (а значит, и платить так называемую "пошлину за допуск к дорожному движению", пока их еще не отвязали друг от друга) вас теперь могут заставить по месту работы. Особенно тех, кто на государственной службе, пишет Telegram-канал NEXTA.

Начать решили с белорусских таможенников: все их личные автомобили теперь проверяют и докладывают непосредственно начальнику. Бывают ли какие-либо санкции в случае непрохождения ТО — пока не сообщалось, однако несложно предположить, что мало кто из сотрудников таможни рискнет ссориться с руководством.

Судя по всему, в случае успеха, практика проверки личных транспортных средств сотрудников на прохождение ТО будет распространена и на другие отрасли.


популярное за неделю

Мнение

Куды ён нас завёў?
Куды ён нас завёў? Сяргей Салаўёў
У атамана нет золотого запаса
У атамана нет золотого запаса Константин Скуратович
Есть ли жизнь на пенсии?
Есть ли жизнь на пенсии? Михаил Пастухов
Казалось, при чем тут Лукашенко
Казалось, при чем тут Лукашенко Андрей Санников