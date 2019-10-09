Как белорусы будут отдыхать в 2020 году 3 9.10.2019, 18:35

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Опубликован график переноса рабочих дней.

В правительстве утвердили график переноса рабочих дней в 2020 году. Решение закреплено постановлением от 9 октября 2019 года № 688, пишет tut.by.

Рабочие дни в 2020 году переносятся:

с четверга, 2 января, на субботу, 4 января;

с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января;

с понедельника, 27 апреля, на субботу, 4 апреля.

В следующем году многие государственные праздники выпадают на пятницу либо выходные дни: 8 марта (Международный женский день) — пятница, 1 мая (День труда) — пятница, 9 мая (День Победы) — суббота, 3 июля (День независимости Беларуси) — пятница, 7 ноября (День Октябрьской революции) — суббота, 25 декабря (католическое Рождество) — пятница.

В постановлении отмечается, что организации могут с учетом специфики производства (работы) переносить рабочие дни в другом порядке в соответствии с законодательством.