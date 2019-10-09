Порошенко предложил семь шагов для урегулирования на Донбассе 1 9.10.2019, 19:33

Петр Порошенко

Экс-президент Украины рассказал, как избежать российской ловушки.

Пятый президент Украины Петр Порошенко предложил семь шагов, которые, по его мнению, следует сделать, чтобы избежать российской ловушки на Донбассе.

По словам Порошенко, с отходом украинских войск на позиции 2016 года Киев «теряет около 30 населенных пунктов и ряд ключевых высот», передает nv.ua.

«Там за каждый метр заплачено жизнью. Военных готовят к тому, чтобы уйти с обустроенных позиций в чистое поле. Это — последствия разведения войск по так называемой «формулой Штайнмайера», — завил Порошенко в своем видеообращении.

По словам Порошенко, простых решений для Донбасса — нет, завершить все быстро — невозможно.

Порошенко озвучил семь предложений, которые, по его мнению, следует сделать, чтобы избежать российской ловушки на Донбассе.

«1. Настаивать на принципах «сначала — безопасность», «ничего не согласовано, пока все не согласовано» и «только после обеспечения безопасности к выборам».

2. Формула Штайнмайера должна рассматриваться только как составляющая «дорожной карты» выполнения Минских договоренностей. Включая вывод военнослужащих РФ, техники и оружия, разоружение незаконных вооруженных формирований, переход российско-украинской границы под контроль Украины.

3. Отвод войск — только при условии постоянного и всеобъемлющего прекращения огня. Линия разграничения зафиксирована в Минске 19 сентября 2014 года. Россия и боевики должны вернуть две с половиной тысячи километров, это прямое требование Минска.

4. Мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить беспрепятственный и полный доступ ко всей оккупированной территории и установить постоянный контроль над неконтролируемым участком российско-украинской границы.

5. Следует создать подгруппу по вопросам границы в рамках Временной контактной группы в Минске.

6. Настаивать на развертывании многонациональных миротворческих сил ООН на всей территории оккупированного Донбасса.

7. На территории ОРДЛО должно быть восстановлено налогообложение в рамках правового поля Украины, а также финансовая и банковская системы, возвращена украинский собственность. Только это даст основания и возможность в полной мере восстановить социальное обеспечение региона", — заключил Порошенко.

В начале октября Украина согласовала текст формулы Штайнмайера, которая в дальнейшем войдет в новый закон о статусе Донбасса.

После этого в стране вспыхнули акции протеста, участники которых рассматривают данный документ как капитуляцию перед РФ.

Партии Голос и Евросолидарность призвали президента Украины Владимира Зеленского дать разъяснения по формуле Штайнмайера, а Батькивщина назвала ее угрозой нацбезопасности.