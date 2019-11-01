«А потом на площадь вышло в два раза больше»: как брестчане боролись с произволом милиции 1.11.2019, 9:25

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Житель города рассказал о кульминационной фазе протестов.

В «Беседе ProContra» на телеканале «Белсат» выступил Владислав Абрамович – один из тех, кто из-за экологических угроз выступает против строительства и запуска аккумуляторного завода в Бресте. Гость программы рассказал о самой острой фазе протестов, когда обычные горожане сумели сделать то, что никак не удавалось другим. Не испугали их даже репрессии со стороны властей. Владислав вспомнил, как оказался в участке.

«По мнению наших правоохранительных органов, они похватали самых активных. Пригласили нас свидетелями в пятницу вечером и оставили в камере до утра понедельника. Мы резко стали лицами, в отношении которых ведется административный процесс. А поскольку статья предусматривает задержание, то сидите, пожалуйста, до утра. Они точно знали, что судья придет и всех отпустит, но они имеют право и могут это использовать. Классическое злоупотребление законом. Но в то воскресенье, когда закрыли 15 человек, на площадь вышли уже не 200 человек, а 400», – рассказал о сложных днях борьбы со строительством завода Владислав Абрамович.

Больше о борьбе брестчан за собственные права – смотрите в видео.