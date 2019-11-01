Ученые доказали способность афалин к командной работе и обучению 1.11.2019, 15:05

В эксперименте приняли участие три афалины.

Японские ученые выяснили, что афалины (Tursiops truncatus) способны к командной работе. Для этого они научили трех животных доставать мячики с помощью конструкции, привести которую в движение можно было только совместно потянув за веревочки. Кроме того, оказалось, что афалины обращают внимание на то, что при выполнении задания делает партнер, и ждут его, чтобы выполнить задание вместе. Статья опубликована в журнале PeerJ, пишет Naked Sciense.

Для социальных животных очень важно не только общение, но и способность к кооперации, то есть совместному решению каких-либо задач. Она важна, например, при совместной охоте, защите от неприятеля и эффективном воспитании потомства.

Оценить командную работу в дикой природе бывает не так просто: для этого требуются длительные наблюдения. Другой вариант — проследить за тем, как животные выполняют совместные действия, будучи выращенными в неволе и после предварительного обучения. Для этого, например, используется задача с перетягиванием веревки: в экспериментах с такой задачей используется специальная установка, которую можно притянуть к себе, только потянув за две веревки разом. Животным, поэтому, необходимо понять, что сделать это они могут только вместе — и получить полагающееся им вознаграждение.

Чтобы проверить, смогут ли афалины справиться с совместным перетягиванием веревки для получения угощения, ученые под руководством Тисато Ямамото (Chisato Yamamoto) из Университета Киото обучили трех представителей вида тянуть за веревку, чтобы в бассейн свалилась корзинка с их любимыми игрушками — баскетбольными мячами.

В эксперименте приняли участие три афалины. Сначала установка предназначалась для одного животного: для того, чтобы получить мячик, потянуть можно было только за одну веревку. Интересно, что афалинам не показывали, что нужно делать, чтобы получить мячик: их дрессировщики просто просили животных принести мячик.

После успешного обучения (оно заняло от одного до девяти дней) животным показали установку, которая предназначалась для двоих, и научили обращаться с ней. Попытки афалин получить мячик разделили на блоки: в каждом из них по шесть-семь попыток. Одна пара научилась доставать мячики к третьему блоку (успех составил более 50 процентов — то есть выше случайного попадания), а другая пара справилась с заданием сразу же.

Затем ученые посмотрели за тем, смогут ли афалины не только вместе тянуть за веревку, но и ждать друг друга для начала выполнения задания. Если одна афалина потянет за веревку, то второй конец окажется вне досягаемости, и задание выполнить будет нельзя: именно поэтому кооперация при выполнении этого задания подразумевает и то, что животные будут друг друга ждать.

Оказалось, что афалины понимают, что партнера надо дождаться: подплыв к веревке, они ждут второго и начинают тянуть только тогда, когда тот подплывет. В свою очередь та афалина, который подплывает вторым, понимает, что его ждут, и начинает плыть к установке быстрее. В зависимости от пары, обучение такому ожиданию либо происходило сразу же, либо занимало от 10 до 20 попыток.

Доля успеха при выполнении задания двумя парами дельфинов при задержке в несколько секунд

Авторам работы, таким образом, удалось экспериментально показать, что афалины способны к обучению. Интересно, что представители этого вида, по-видимому, также обращают внимание на поведение своего партнера при выполнении задания, понимая, что без этого успешный исход невозможен.

Два года назад с помощью похожего эксперимента с перетягиванием ученым удалось выяснить, что живущие в неволе волки гораздо охотнее и эффективнее помогают друг другу, чем домашние собаки: на основе этого ученые сделали вывод, что способность к кооперации снизилась в процессе одомашнивания.