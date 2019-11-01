Грустные рекорды белорусской демографии 1 1.11.2019, 16:55

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Только две области в нашей стране превзошли довоенный уровень населения.

Сайт Office Life приводит 12 фактов о демографии в Беларуси. Большинство из приведенных фактов — со знаком минус.

На 787 300 человек сократилось население Беларуси с 1994 года, когда был зафиксирован пик (10 243 500 человек). По численности населения в настоящий момент мы на уровне 1977–1978 годов. С 1994 года был период, когда население страны росло пять лет подряд (с 2013 до 2017 года). Но связано это было с миграцией.

Мальчиков в стране рождается больше, чем девочек. И до возраста 39 лет мужчин в Беларуси больше, чем женщин. А вот в возрасте 70 и старше на каждого мужчину приходится 2,5 женщины.

26 лет подряд (с 1993 года) в стране смертность превышает рождаемость. В Витебской и Минской областях естественная убыль населения наблюдается с 1991 года.

В 2018 году смертность в два раза превысила смертность 1950 года. Тогда как рождаемость в прошлом году была в два раза ниже, чем в середине XX века.

Самый высокий естественный прирост населения в стране наблюдался в 1960 году — 146 188 человек (в 2018-м — минус 26 011 человек).

В Минске в 2018 году впервые за последние 13 лет зафиксирован отрицательный естественный прирост. В городе родилось на 13 человек меньше, чем умерло. Естественная убыль населения Минска в 2019 году составляет уже минус 1575 человек.

Сейчас рождаемость в Минске самая низкая за последние 14 лет, смертность — самая высокая за последние 8 лет.

В 2018 году в Беларуси было заключено наименьшее количество браков с 1950 года — 60 714. Больше всего свадеб в Беларуси сыграли в 1990 году — 99 229.

Смертность от новообразований (18 845 умерших) в Беларуси в 2018 году — самая высокая за последние 16 лет (с 2002 года). При этом в Гомельской области — самая высокая смертность от новообразований с 1990 года.