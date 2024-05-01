Назначенные Кремлем чиновники побежали из оккупированных регионов Украины 1.05.2024, 16:48

Когда появляется возможность — уезжают в Россию.

Чиновники, которые отправились на работу в оккупированные регионы Украины по призыву Кремля, пытаются покинуть свои посты для продолжения карьеры в России, пишет «Медуза» со ссылкой на администрацию Путина.

По словам одного из собеседников издания, в последнее время те, кто занимают официальные должности в администрациях аннексированных территорий, воспринимают свою работу там «как вахту». «Поначалу [в 2022 году] многие еще думали, что там можно остаться: война закончится, деньги туда польются рекой. Сейчас такого нет — война затягивается, люди застряли в креслах. Даже работа на постоянной должности воспринимается как вахта. Как появляется возможность — уезжают обратно», — отметил он.

26 апреля стало известно об увольнении Александра Костомарова — первого замруководителя администрации «губернатора» самопровозглашенной «ДНР» Дениса Пушилина. Источники в АП называли чиновника «местным Сергеем Кириенко», который является куратором внутренней политики Кремля. В «ДНР» Костомаров занимался организацией «референдума» о присоединении к России и последующих «выборов», а до этого работал на аналогичных должностях в Ульяновской и Липецкой областях, а также в Подмосковье.

Как рассказал знакомый Костомарова, тот решил поработать в Донбассе, чтобы затем получить губернаторский пост в одном из регионов России. По его словам, единоросс с самого начала не собирался оставаться в «ДНР» и после президентских выборов смог договориться с АП о завершении своего пребывания в самопровозглашенной «республике».

Однако рассчитывать на высокий пост в России Костомарову пока не приходится. Его знакомый сообщил, что в этом году в Кремле не планируют делать серьезные кадровые перестановки в губернаторском корпусе, поэтому карьера чиновника, который пытался выслужиться за счет работы на оккупированных территориях, поставлена на паузу.

Вслед за Костомаровым свой пост покинет «вице-губернатор» оккупированной части Запорожской области Сергей Толмачев, рассказали два источника в АП. До этого он занимал аналогичную должность в аннексированном Севастополе и руководил кампаниями «Единой России» и ее кандидатов в регионах РФ.

По словам одного из собеседников, в отличие от Костомарова, Толмачев был не против со временем стать губернатором одной из аннексированных территорий, однако решил уволиться, когда понял, что должность главы Запорожской области ему не светит, чтобы попытаться получить аналогичный пост в России. Это подтверждает и источник в «ЕР». Руководить оккупированным регионом планируют поставить бывшего вице-губернатора Челябинской области и экс-сенатора Ирину Гехт, которая 27 апреля возглавила местное «правительство»

Толмачев, как и Костомаров, не получит высокий пост в России. Согласно плану Кремля, он займется формированием команд технологов для политблока АП, которые будут работать на региональных выборах. «Толмачев, по замыслу властей, должен встать в один ряд с условной «ИМой» и другими крупными игроками рынка», — пояснил источник в АП.

Между тем в Кремле продолжают предлагать чиновникам вакансии в Донбассе, пытаясь убедить их, что это хороший карьерный лифт наравне с участием в боевых действиях. Но, как правило, повышение после работы в аннексированных регионах или возвращения с фронта все равно получают люди, которые давно были в кадровом резерве или уже отметились в системе власти, констатируют источники.