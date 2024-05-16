ВСУ ликвидировали генерала, командовавшего группировкой войск «Брянск» 4 16.05.2024, 8:36

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В России подтвердили информацию.

В России подтвердили, что Силы обороны Украины ликвидировали на фронте российского генерал-майора Владимира Золотухина. Он был командующим группировкой войск «Брянск».

Российские пропагандистские Telegram-каналы в сообщили, что в Санкт-Петербурге в суворовском училище военному преступнику Золотухину установили мемориальную доску.

На ней сказано, что захватчика уничтожили 11 мая 2024 года.

Как сказано в сообщении на одном российском паблике, на алее около входа в Санкт-Петербургское суворовское училище «увековечены» имена многих выпускников, которых ликвидировали Силы обороны Украины.

Отметим, что официальной информации о том, где именно был ликвидирован очередной оккупант, в открытых источниках нет.