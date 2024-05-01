Экс-министр обороны Британии: Запад должен отправить в Украину свои войска 1.05.2024, 16:30

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Макрон прав.

Запад должен отправить в Украину свои войска, которые могут быть размещены в западных областях страны, заявил экс-министр вооруженных сил Британии, депутат парламента Джеймс Хиппи.

В эфире Сhannel4 он поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона по поводу отправки западных войск в Украину.

При этом он отметил, что войска союзников могут разместить на территории западных областей Украины, а отправки тысячи танков, сотен истребителей и тысяч артиллерийских орудий не хватит для победы ВСУ

«В Западную Украину, чтобы провести обучение. Макрон был прав, когда выдвинул эту идею», - сказал британский политик.

Он обратил внимание на то, что идея ротации украинских бригад с линии фронта и переброска их в Германию или Польшу на обучение – малореалистичная.

«Я не думаю, что украинские генералы могут позволить себе держать их вне линии фронта так долго. Поэтому я думаю, что следующий большой шаг вперед – это не возможности в виде системы оружия или чего-то еще, следующий большой шаг – это прибытие военных в Западную Украину для проведения этой комбинированной подготовки», - добавил Хиппи.