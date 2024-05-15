Пенсионерка выпила снотворное и 250 г водки, но вместо крепкого сна «заминировала» рынок в Мозыре 5 15.05.2024, 21:11

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Что с ней было дальше.

Зимним пятничным вечером в преддверии старого Нового года в Мозыре «заминировали» один из основных рынков. Были подняты все экстренные службы, но никакой бомбы на рынке не нашлось. А вот виновница переполоха нашлась быстро. Оказалось, что это вовсе не хулиганы-подростки (как мы обычно представляем «ложных минеров»), а пожилая местная жительница. Против пенсионерки завели уголовное дело. «Зеркало» рассказывает, чем оно закончилось.

В тот вечер, 12 января 2024 года, Алла (имя вымышлено) была дома. Около 21 часа ей позвонил сын, и у них состоялся сложный разговор. Пожилая женщина очень расстроилась и, повесив трубку, выпила 250 граммов водки — по ее словам, чтобы успокоиться. Затем она решила лечь спать и, чтобы не мучиться нервной бессонницей, приняла таблетку зопиклона.

Что было после приема таблетки, женщина, по ее словам, совершенно не помнит. Спустя некоторое время она проснулась от громкого стука во входную дверь. Открыв, Алла увидела милиционеров. Те поинтересовались, звонила ли она в скорую помощь по номеру «103», и сказали, что надо поехать с ними.

В отделении сотрудники милиции включили женщине аудиозапись, на которой она услышала свой голос. Так Алла узнала, что в 22.50 позвонила с домашнего телефона в 103 и заявила: ей поступил звонок о готовящемся взрыве на «Славянском базаре» (имеется в виду рынок «Славянский») и надо действовать как можно быстрее.

Медики сразу же передали информацию в милицию. Как обычно происходит в таких ситуациях, экстренным службам пришлось проверять информацию и принимать меры по недопущению взрыва на рынке.

В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 340 УК о заведомо ложном сообщении об опасности. Дома провели обыск — нашли бутылку от водки «Егерь» объемом 350 мл и упаковку снотворных таблеток.

Руки помнили номер

Алле назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты пришли к выводу, что она страдает хроническим алкоголизмом, но полностью вменяема.

«Ссылки на запамятование происшедшего носят характер алкогольных палимпсестов (провалов в памяти. — Прим. ред.), что не лишало ее способности сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — отметил в своем заключении эксперт.

На суде женщина признала свою вину и объяснила, что в тот вечер никаких звонков о бомбах не получала, говорила только с сыном и только о семейных делах. Алла сказала, что не помнит, как это произошло, но осознает, что ее звонок в скорую был ложным сообщением. Алкоголь и снотворное сыграли злую шутку, констатировала она. И добавила, что позвонила в 103, скорее всего, из-за того, что ей часто приходится обращаться по этому номеру.

В итоге Аллу признали виновной в преступлении и приговорили к штрафу в размере 70 базовых величин. Также ее обязали пройти принудительное амбулаторное лечение от алкоголизма.

К слову, была решена и судьба вещественных доказательств. Бутылку из-под водки суд постановил уничтожить, а вот упаковку снотворного вернули хозяйке.