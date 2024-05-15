Соболенко вышла в полуфинал турнира WTA в Риме 15.05.2024, 21:24

Арина Соболенко

В четвертьфинале белорусская теннисистка победила латвийку Елену Остапенко.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над представительницей Латвии Еленой Остапенко в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме.

Соперницы провели на корте 1 час 13 минут, вторая ракетка мира справилась с Остапенко в двух сетах — 6:2, 6:4.

В полуфинале 26‑летняя Соболенко сыграет с победительницей пары Виктория Азаренко (Беларусь, 24) — Даниэлла Коллинз (США, 13).