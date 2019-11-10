Полиция Боливии отказалась охранять президентский дворец 10.11.2019, 8:02

Главе страны пришлось призвать к срочным переговорам с оппозицией.

Боливийская полиция в субботу, 9 ноября, отказались нести службу у президентского дворца. Таким образом усиливается давление на президента страны Эво Моралеса, который пытается подавить общенациональные протесты после президентских выборов, прошедших 20 октября, сообщает dw.com.

Растущие разногласия в рядах полиции, а также требования самих стражей правопорядка создают новые угрозы для Моралеса, который переживает самый сложный период за 14 лет правления, отмечают эксперты. Среди требований сотрудников полиции, помимо улучшения условий труда и отставки их руководства, значатся гарантии того, что полицейские не будут использоваться в качестве "политического инструмента какого-либо правительства".

Тем временем, Организация американских государств (ОАГ) проводит аудит подсчета голосов на выборах. Результаты ожидаются в начале следующей недели, однако оппозиция уже заявила, что не признает результаты аудита, потому что с ней не консультировались по поводу плана проверок. Представитель военного командования страны генерал Уильямс Калиман, заявил, что военные не планируют вмешиваться в ситуацию. "Мы никогда не будем противостоять людям, среди которых мы живем", - сказал Калиман.

Сам Эво Моралес в субботу призвал к "срочным" переговорам с оппозицией, также попросил принять участие в урегулировании ситуации папу римского Франциска. "Чтобы сохранить мир в нашей любимой Боливии, я настоятельно призываю к переговорам с представителями партий, которые получили места на выборах", - написал Моралес в твиттере. Ранее он назвал происходящее в стране "государственным переворотом".

Выборы главы Боливии прошли 20 октября. Предварительные результаты, обнародованные тем же вечером, указывали на возможность второго тура. Однако 21 октября, после обработки 95 процентов протоколов, избирательная комиссия сообщила, что действующий президент Эво Моралес получает 46,87 процента голосов, а его соперник Карлос Меса, занимавший пост главы государства с октября 2003 по июнь 2005 года, - 36,73 процента.

Меса заявил о "мошенничестве" и подчеркнул, что не намерен признавать результаты голосования. По его словам, Моралес, побеждавший в 2005, 2009 и 2014 годах, с помощью избирательной комиссии хочет воспрепятствовать проведению второго тура.