Доллары в кубышках белорусов не заканчиваются 10.11.2019, 8:18

Что происходит на валютном рынке страны?

За десять месяцев текущего года население Беларуси на чистой основе продало банкам иностранной валюты на 638,3 млн долларов больше, чем купило, сообщают naviny.by.

Как отмечает Нацбанк, физлицы продали наличной и безналичной иностранной валюты на 8 млрд 87,5 млн долларов, а купили — на 7 млрд 449,2 млн долларов (в эквиваленте).

Регулятор сообщает, что чистое предложение иностранной валюты за указанный период сформировалось на всех сегментах рынка, включая операции банков и нерезидентов.

Специалисты обращают внимание, что существенное чистое предложение инвалюты, которое наблюдается в этом году, создавало предпосылки для укрепления белорусского рубля.

Кроме того, как отмечают в Нацбанке, чистая продажа иностранной валюты со стороны населения является также одним из факторов увеличения золотовалютных резервов в текущем году. В октябре ЗВР выросли более чем на 360 млн долларов и на 1 ноября составили 9,2 млрд долларов.

Следует отметить, что это максимальный уровень резервов за всю историю страны. Предыдущий рекорд был зафиксирован 1 сентября, когда резервы достигли 8,9 млрд долларов.