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Андрей Пионтковский: Китай выжал из России все, что хотел

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  • 10.11.2019, 9:32
Андрей Пионтковский: Китай выжал из России все, что хотел

Пекин проводит колониальную политику на востоке РФ.

Об этом в видеоинтервью заявил российский политический деятель и публицист Андрей Пионтковский.

По его мнению, китайская экспансия на востоке РФ достигла такого уровня, что Пекин в случае необходимости готов к прямому захвату российских территорий. Виновно в этом само российское руководство, которое довело страну до такого уровня, восстановить потенциал с которого труднее, чем в 1905 или 1917 году.


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