Андрей Пионтковский: Китай выжал из России все, что хотел 2 10.11.2019, 9:32

Пекин проводит колониальную политику на востоке РФ.

Об этом в видеоинтервью заявил российский политический деятель и публицист Андрей Пионтковский.

По его мнению, китайская экспансия на востоке РФ достигла такого уровня, что Пекин в случае необходимости готов к прямому захвату российских территорий. Виновно в этом само российское руководство, которое довело страну до такого уровня, восстановить потенциал с которого труднее, чем в 1905 или 1917 году.