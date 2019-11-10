Александр Кабанов: У молодежи появляется лидер — и не один 10.11.2019, 10:45

1,169

У белорусов все еще впереди.

Популярный белорусский блогер Степан Светлов (NEXTA), автор фильма «Лукашенко. Уголовные материалы», который набрал более 1,5 миллионов просмотров на youtube.com и около 600 тысяч в других соцсетях, провел встречу подписчиков в Минске на площади Свободы. На встречу пришло около 2 тысяч человек.

Известный блогер и активист Александр Кабанов дал в «Фейсбуке» свою оценку прошедшей акции:

«Завсегдатаи ФБ и закостенелые оппозиционеры неоднозначно восприняли сегодняшний пикет в Минске.

Молодой парень, достаточно популярный в молодежной среде, сделал свой пробный шаг. И что?

А за молодыми будущее. И у молодежи появляется лидер. И не один. У них еще все впереди…», — написал Александр Кабанов.

Напомним, что координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель на встрече NEXTA призвал собраться 15 ноября в 18.00 на Октябрьской площади. Митинг будет полностью легальным, поскольку до 17 ноября в Беларуси продолжается избирательная кампания, и все будет проходить в рамках агитационной кампании кандидатов в депутаты.