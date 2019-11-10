Назван новый лидер правящей украинской партии «Слуга народа» 10.11.2019, 14:33

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Александр Корниенко

Фамилию озвучил Давид Арахамия.

В воскресенье, 10 ноября, на съезде украинской партии Слуга народа изберут новым лидером партии первого заместителя руководителя фракции СН в Верховной Раде Александра Корниенко.

Об этом заявил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия, пишет nv.ua.

«У нас нет там (на съезде — ред.) никаких сюрпризов. У нас более или менее есть безальтернативный кандидат Александр Корниенко. Думаю, что все его поддержат», — сказал Арахамия.

Он также сообщил, что прибытие президента Владимира Зеленского на съезд партии не ожидается.

Сейчас партию Слуга народа возглавляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который ранее заявлял, что намерен сложить полномочия председателя партии на ближайшем съезде.

Политическая партия Слуга народа проводит свой съезд в выставочном центре Парковый в Киеве, на котором предположительно будет избран новый председатель политсилы.

Представители партии представят годовой отчет о ее работе. Также делегаты рассмотрят кадровые и организационные вопросы и обсудят выборы в объединенные территориальной общины — местные выборы на Украине.