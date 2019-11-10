Завтра парламент Польши будет открыт для всех желающих 10.11.2019, 16:53

Сейм и Сенат будут открыты для посетителей по случаю Дня Независимости страны.

По случаю Дня Независимости Польши 11 ноября Сейм и Сенат будут открыты для посетителей, передает «Польское радио».

С 10.00 по 16.00 вы сможете увидеть, помимо прочего, Главный зал, Колонный зал, галерею зала заседаний Сейма, Коридор Спикера.

Как говорит Миколай Калушко из канцелярии Сейма, для посетителей будут доступны даже места закрытые для депутатов парламента: «Исключительным событием станет открытие кабинета спикера Сейма. Следует иметь ввиду, что это место, где работает второе лицо государства».

В Колонном зале Сейма пройдут художественные мастер-классы, в ходе которых можно будет, среди прочего, научиться делать кокарды в национальных цветах.

В Сенате посетители смогут увидеть зал пленарного заседания, фойе, а также залы заседаний комитетов Сената, в которых хранятся памятные вещи бывших спикеров.

Лица, желающие посетить Сейм и Сенат, должны иметь при себе лишь документ, удостоверяющий личность. В целях безопасности входящие в здания будут подвергаться проверке.