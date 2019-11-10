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Как белорусам подготовить авто к зиме

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  • 10.11.2019, 18:01
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Как белорусам подготовить авто к зиме

Полезные советы для автолюбителей.

Специалисты рекомендуют заранее позаботиться о подготовке своего автомобиля к эксплуатации в зимний период. Подробности сайт mlyn.by узнал в МВД.

Первое, с чего стоит начать — это покрышки. В Беларуси законодательно закреплена обязанность использования зимних шин с 1 декабря по 1 марта. В этот период их отсутствие будет грозить административным взысканием. Однако «переобувать» авто специалисты рекомендуют уже сейчас.

Кроме того, необходимо проверить состояние системы вентиляции и отопления — от ее исправности зависит возможность хорошо видеть дорогу и обстановку перед собой и по сторонам.

Если антифриз не менялся несколько лет, будет не лишним его заменить. В нем не должно быть никаких примесей. Если жидкость достаточно свежая, то можно проверить ее плотность ареометром или взять пробу из расширительного бачка и поместить в домашний морозильник.

Исправный термостат должен начать открываться при температуре двигателя около 90 градусов, пуская охлаждающую жидкость по большому кругу и не давая мотору перегреться. При охлаждении он должен закрываться, поддерживая рабочую температуру и комфорт в салоне. Немаловажно проверить работоспособность термостата и при необходимости таковой заменить.

Тормозная жидкость имеет свойство со временем накапливать влагу. Если она давно не менялась, есть вероятность, что после морозной ночи жидкость замерзнет. Ее плотность можно проверить ареометром и при необходимости заменить. Вода в тормозной жидкости также может спровоцировать износ поршней суппортов. При торможении один из них будет подклинивать, из-за чего машину поведет в сторону, а это уже прямая угроза безопасности движения.

В холодное время года аккумулятор должен быть исправным и заряженным. В обслуживаемой батарее можно проверить уровень и плотность электролита, при необходимости долить дистиллированную воду. Проверить уровень заряда и при необходимости зарядить. При неработающем холодном двигателе мультиметр должен показывать напряжение 12,5-13,0 В, при заведенном — 13,5-14,0 В. Клеммы должны быть чистыми, без следов окисления.

Перед зимой необходимо также заменить масло в двигателе и все фильтры. Жидкость с высокой вязкостью на морозе может затруднить запуск двигателя. Масло с обозначением 5W будет более жидким по сравнению с 10W, что облегчит холодный старт.

Должна быть исправна и система зажигания.

Важно проверить исправность фар и габаритных огней. Как советуют специалисты, не будет лишним заменить стеклоочистители, а омыватель ветрового стекла необходимо заправить незамерзающей жидкостью.

Важно, чтобы зимой в автомобиле всегда были следующие предметы:

— трос;

— пусковые провода;

— скребок со щеткой для стекол;

— лопата.


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