Иран начал обогащение урана на подземном заводе 11.11.2019, 20:00

Тегеран пошел вразрез с установленными ограничениями.

Начало работ по обогащению урана на иранском подземном заводе в Фордоу нарушает соглашение между Тегераном и ведущими мировыми державами, заявило Агентство ООН по атомной энергии (МАГАТЭ). В штаб-квартире этой организации в Вене подчеркнули, что запасы иранского обогащенного урана продолжают расти, сообщает "Радио Свобода".

Агентство Reuters отмечает, что Иран пошел вразрез с ограниченими, которые были установлены международным соглашением ограничением 2015 года.

Власти Ирана возобновили обогащение урана в ответ на выход США в 2018 году из соглашения, известного как "ядерная сделака". Его подписали США, Россия, КНР, Великобритания, Франция — пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также Германия. Иранские власти заявляют, что готовы незамедлительно вернуться к соблюдению соглашения, если США отменят санкции, введенные после выхода Вашингтона из сделки.