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Борьба за свободу художественными средствами

  • 12.11.2019, 11:35
Борьба за свободу художественными средствами
Алесь Пушкин

Сегодня стартует новый проект Алеся Пушкина.

На образовательной площадке "Территория прав" в Минске открывается не совсем обычная выставка художника Алеся Пушкина "Рисунки из тюрьмы". Она состоит из произведений, созданных художником за решеткой во время арестов за перфомансы в 2012 году в Сморгони и Минске в защиту свободы выражения, сообщает сайт spring96.org.

На выставке также будет представлена уникальная книга-альбом рисунков Алеся Пушкина, вышедшая в серии "Белорусский тюремная литература".

"Художественная выставка Алеся Пушкина и тюремный альбом рисунков являются чрезвычайно важным этапом борьбы за свободу и права человека художественными средствами", - говорит Алесь Беляцкий, председатель правозащитного центра "Весна".

Художественный альбом и выставка Алеся Пушкина "Рисунки из тюрьмы" - результат административных арестов художника за перформансы, проведенные в Сморгони и Минске в знак почитания расстрелянного руководителя антисоветского сопротивления Ростислава Лапицкого.

"Вот встретимся сейчас, через несколько лет на выставке - и будем наслаждаться разговорами о Искусстве, Свободе, Творчестве, сохранении человечности и юмора в наше сложное время", - говорит Алесь Пушкин.

Выставка организована Правозащитным центром «Весна» и Центром исследований гражданского общества Беларуси.

Когда? 12 ноября, суббота, начало в 18.00.

Где? образовательная площадка Территория прав, ул. Ложинская 16, помещение 404. Ст. метро "Уручье".


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